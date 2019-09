Mafkezen rijden zonder bestuurder met auto over snelweg bij Eemnes

EEMNES - Een paar jongens hebben met hun auto halsbrekende toeren uitgehaald op de snelweg bij Eemnes: ze reden over de weg zonder een bestuurder achter het stuur. Dat blijkt uit beelden op videowebsite Dumpert.Op het filmpje is te zien hoe de jongens op volle snelheid over de snelweg rijden zonder dat er iemand achter het stuur zit. Het stuur wordt maar af en toe vastgepakt door de man op de bijrijdersstoel om de auto recht te houden. De echte bestuurder van de auto zit op dat moment op de achterbank.Een andere passagier van de auto is overduidelijk niet gediend van het levensgevaarlijke 'grapje' van zijn vrienden. "Jongens, dit is niet normaal. Dit is levensgevaarlijk", bijt hij zijn vrienden toe. "Ik wil nog niet dood", voegt hij er aan toe.Na lang aandringen neemt de bestuurder uiteindelijk weer plaats op zijn stoel achter het stuur. Andere vrienden blijken de levensgevaarlijke rit wel te kunnen waarderen, getuige het gelach op het filmpje.Het bewuste filmpje is hier te bekijken.