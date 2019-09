Amerikaans stel heeft seks op de achterbank van een politiewagen

Een echtpaar uit Florida dat door een politieagent van de weg werd gehaald, maakte het wel heel bont: ze gingen met elkaar van bil op de achterbank van een politiewagen.



Aaron T. (31) en Megan M. (35) werden door een politieagent van de weg gehaald omdat ze zonder licht fietsten en zo een gevaarlijke verkeerssituatie veroorzaakten.

Toen de agent het echtpaar had aangehouden, viel het hem op dat ze naar alcohol roken en bloeddoorlopen ogen hadden, schrijft de Miami Herald.



Daarom zette de agent het stel tijdelijk achterin de politiewagen, waar ze al gauw met elkaar van bil gingen. "Terwijl ik buiten de politieauto stond, trokken Megan en Aaron hun kleren uit en begonnen met elkaar te vrijen", vertelt de agent aan de krant.



"Toen ik deur opendeed om ze tot stoppen te manen, was Aaron volledig uitgekleed en had Megan geen broek meer aan." Toen de agent de man uit de auto probeerde te halen, wist deze te ontsnappen. Hij wist daarbij ook de handboeien van de politieagent mee te nemen. Later werd hij alsnog door agenten ingerekend.



Het stel heeft een uitgebreid strafblad en zit inmiddels vast op verdenking van meerdere strafbare feiten, waaronder het stelen van de handboeien van de agent.

Hoe kan je iets stelen dat je liefst niet wilt, maar je toch niet kwijt kan raken?

Je moet maar durven.....

@Mamsie : We hadden het ergens anders over gezond verstand, toch? Dat konden deze twee ook wel wat gebruiken!

Tja, ze waren op weg naar huis om een wilde nacht te hebben. En als de spanning dan zo hoog is moet je wat

@HoLaHu :

@HoLaHu : We hadden het ergens anders over gezond verstand, toch? Dat konden deze twee ook wel wat gebruiken!



Het lijkt steeds zeldzamer te worden....

@Grouse :

die wilde nacht, die is aardig gelukt

