Mannetjesbij verblindt bijenkoningin tijdens paring met gif

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat mannelijke honingbijen tijdens het paren gifstoffen injecteren waardoor de koningin tijdelijk niets meer ziet en niet kan wegvluchten. Dat verzekert het mannetje dat hij de vader is van het nageslacht.



Seksuele activiteit bij bijen is van korte duur. Het mannetje sterft na de daad, terwijl de koningin nog jaren doorleeft zonder ooit nog te paren. “De mannetjes ontwikkelen deze toxische stoffen om ervan verzekerd te zijn dat bij hun enige kans tot voortplanting hun genen worden doorgegeven,” aldus onderzoeker Boris Bear.



De gifstof die blind maakt is een eiwit dat in het zaadvloeistof zit, onderdeel van het sperma. Baer vond in eerder onderzoek bij hommels dat bepaalde eiwitten in het sperma het zaad van rivalen doodt. De onderzoeker was verrast dat er een eiwit bestond dat het zicht aantast. Dat werd getest door geïnsemineerde koninginnen bloot te stellen aan flikkerlicht. De respons werd gemeten via micro-elektroden in de hersenen van de koningin. De gezichtsbeperking en het niet meer kunnen vliegen bleken omkeerbaar. De koninginnen konden op langere termijn immers weer rondvliegen en succesvol nieuwe kolonies stichten.



“Moleculair begrip van het paringsproces kan mogelijk helpen kweekprogramma’s te verbeteren van insecten die voedselgewassen bestuiven”, meent Baer.

Reacties

16-09-2019 20:12:56 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.494

OTindex: 43

Dat soort gif zou je niet graag erBIJ willen hebben.

16-09-2019 20:14:34 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.462

OTindex: 2.081

Als die mannetjes een relatie aangaan met een werkster, dan weet de werkster gelijk wanneer die vreemd is gegaan. Want dan is hij dood neergevallen.

16-09-2019 20:15:52 Emmo

Stamgast



WMRindex: 41.251

OTindex: 21.886

Waarom moet ik nu gelijk aan Sylvana Simons denken?

16-09-2019 20:24:54 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.788

OTindex: 72.486

Liefde is blind.....

16-09-2019 20:32:20 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.494

OTindex: 43

@stora : maar de vraag is, denkt Sylvana Simons aan hem?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: