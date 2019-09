Experts waarschuwen voor spotgoedkoop alternatief lipfillers: Plak nooit je bovenlip vast met superlijm

Het gebruik van fillers om de boven- en onderlip op kunstmatige wijze wat voller te maken, lijkt een niet te stoppen trend. Maar de hoge kosten van de behandeling weerhouden menigeen van zo’n cosmetische behandeling. Jongeren hebben nu een spotgoedkoop alternatief gevonden: het vastplakken van de bovenlip onder de neus met een streepje superlijm. Instructiefilmpjes gaan momenteel viraal op sociale media.Een tiener zette het resultaat van haar ‘lijmlip’ recent op het sociale medium Tiktok. Dat bericht werd in korte tijd op maar liefst 81.000 likes getrakteerd. Het instructiefilmpje is inmiddels verwijderd, maar het spreekwoordelijke hek is van de dam. Verschillende tieners, zoals Chloe Hammock, probeerden het al uit en deelden het eindresultaat op Twitter en andere platforms.De reacties liegen er niet om. Menigeen vindt het naar boven plakken van de bovenlip belachelijk. ,,Van de zijkant ziet het er natuurlijk niet uit”, oordeelt iemand. Weer een ander stelt dat het ‘lastig eten of drinken zal zijn’. Of: ‘het slechtst mogelijke alternatief voor fillers’.Experts zoals dermatologen hebben de trend ook al onder ogen gekregen en benadrukken het vooral niet uit te proberen. Reden? Huiddelen die aan elkaar zijn geplakt met superlijm kunnen scheuren en het chemische spul kan leiden tot huidbeschadigingen en brandwondjes. Gezondheidssites die het fenomeen brengen komen ook met oplossingen. De lijm lost na een paar dagen door zweet weer op. Om dat proces te versnellen kan ook water en nagellakremover worden gebruikt. En lukt dat laatste niet? Naar de huisarts!Het is niet de eerste keer dat tieners iets bedenken om voor een habbekrats zogenoemde pruillippen mee te maken. Vier jaar geleden dook een andere manier op. Door een tijdje de lippen vacuüm te zuigen in bijvoorbeeld een fles, zwollen ze tijdelijk tot ongekende proportie op. Het resultaat: bloeduitstortingen en zelfs totale verminking van de mond. Ook toen waarschuwden artsen het vooral niet te doen.