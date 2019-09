Gezin krijgt na tien zonen eindelijk een dochter

Als iets niet lukt, moet je gewoon opgeven. Maar dat is buiten de Britse familie Brett gerekend. Het gezin droomde al lang van een dochter, maar moest daarvoor eerst tien zonen baren.Alexis Brett wilde heel graag een dochter, maar bleef maar zonen krijgen. Ze besloot niet te stoppen met kinderen krijgen, tot ze eindelijk een meisje zou mogen verwelkomen. Zo werd Alexis twee jaar geleden de eerste moeder in Groot-Brittannië met tien zonen op een rij.Na tien jongens en acht jaar zwangerschap in totaal bracht de ooievaar eindelijk het ‘juiste’ geschenk. Op 39-jarige leeftijd is Alexis van een meisje bevallen dat de naam Cameron kreeg. De familie Brett is heel gelukkig en voelt zich nu helemaal compleet.