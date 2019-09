Mannen schieten met kruisboog op boomstam: politie grijpt in

Twee mannen zijn door de politie aangehouden nadat zij in Waalwijk pijlen op een boom hadden afgevuurd. Dat deden ze met een kruisboog.De mannen schoten gisteren met de kruisboog op een boom bij een vijver in Waalwijk. De politie werd getipt door een oplettende getuige die de twee zag schieten. De politie trof de kruisboog aan in een auto, achter de bestuurdersstoel.De politie heeft het wapen in beslag genomen en de mannen meegenomen naar het bureau. De eigenaar van de kruisboog, een 42-jarige man uit Dongen, kan volgens de politie een proces-verbaal verwachten.Een kruisboog valt onder categorie IV van de Wet Wapens en Munitie. Deze mag niet buiten worden gebruikt en bovendien niet worden vervoerd zonder veilig verpakt te zijn.