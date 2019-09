In dit Chinese café kan je verpozen met eenden en minivarkens

Kattencafés zijn tegenwoordig al lang geen zeldzaamheid meer, en om origineel te zijn moeten dus andere dieren de cafégasten vermaken; zo moeten de uitbaters van het Hey! Wego eendencafé in het hart van het Chinese Chengdu gedacht hebben. Cafégangers kunnen er hun drankjes nuttigen terwijl vier witte eenden en twee minivarkens rondtrippelen.Dierencafés zijn enorm populair in China, en dus was een eendencafé slechts een kwestie van tijd. Met smartphone in de aanslag komen hordes nieuwsgierigen het café binnen, klaar voor een selfie met de snoezige dieren.Bezoekers komen met smartphone in de aanslag het eendencafé binnen.De vier spierwitte eenden – een ras dat overgevlogen werd uit Europa – waggelen van tafel naar tafel, tot groot jolijt van de klanten. Voor een kleine 10 euro kunnen bezoekers tot anderhalf uur met de eenden doorbrengen. De dieren blijven stoïcijns onder alle aandacht, meldt het Frans persagentschap AFP.“Ze zijn heel leuk en erg gehoorzaam”, zegt een universiteitsstudent die onmiddellijk nadat ze over het café had gelezen een bezoekje bracht aan de plek. Het idee van een eendencafé ontsproot mede uit de koker van de 26-jarige Luo Yaochi, toen hij onlangs zelf een eend als huisdier hield. “Iedereen houdt van eenden”, vertelt hij aan AFP.Laatst kwamen twee minivarkens de eenden gezelschap houden. Het is wachten tot het eerste ‘minivarkencafé’ ergens in China zijn deuren opent.