Dronken schaap in weiland Beverwijk: Ze waggelde door de wei

Waggelend liep het dier door de wei in Beverwijk gisteravond. Een 'dronken' schaap. Het beestje had niet te diep in het glaasje gekeken, maar vermoedelijk te veel brood gegeten. "Gelukkig maakt het schaap het nu weer goed."



Dat zegt Anouchka Mulder van de Dierenambulance Kennemerland. Zij ging gisteravond af op de melding van een verontruste hobbyvisser.



"Hij zag in een weiland bij zijn vaste visstek een schaap op zijn zij liggen en vertrouwde het niet. Toen ben ik erheen gegaan. Het ging inderdaad niet goed met het dier."



Mulder nam contact op met de eigenaar, die snel arriveerde met een emmer voer. "Alle schapen renden op hem af, alleen het schaap dat eerst nog op de grond lag rende niet, maar die waggelde en viel steeds om."



De eigenaar vertelde dat het schaap vermoedelijk dronken was. Dat kan als de dieren te veel brood eten. "Vissers geven het brood dat overblijft vaak aan de dieren, goed bedoeld, maar niet zo goed voor schapen."



Stephanie Vos, dierenarts van AnimalCare, bevestigt dat schapen heftig kunnen reageren als ze dingen eten die niet in hun dieet passen.



"Schapen hebben vier magen, die zijn gemaakt om gras of ander langzaam verterend voedsel te verwerken. Als daar heel veel snel verteerbaar voedsel bij komt, zoals brood, dan is dat niet goed. Dat is hetzelfde als dat wij drie hele maaltijden van de McDonald's in korte tijd eten. Dat is ook een aanslag op ons lichaam."



De precieze oorzaak van de klachten van het schaap in Beverwijk kent Vos niet. Maar in algemene zin roept ze op om schapen, paarden en koeien niet te voeren. "Je ziet ook steeds meer bordjes staan dat voeren verboden is. Mensen bedoelen het vaak goed, maar het is niet goed voor de dieren. De eigenaren weten het beste wat hun dieren moeten eten."



Anouchka Mulder van de Dierenambulance laat weten dat het schaap vandaag weer helemaal de oude is en goed eet." Hopelijk heeft het dier geen kater."

Reacties

11-09-2019 11:53:01 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.644

OTindex: 32.240

dat zoiets komt omdat vissers brood aan schapen geven

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: