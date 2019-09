Bevolking wil weg, maar toeristen wordt gevraagd naar Bahama eilanden te komen

De situatie op de Bahama's verslechtert. Op de eilandengroep zijn duizenden mensen dakloos geraakt door de verwoestende orkaan Dorian. Toch vraagt de lokale overheid aan toeristen om niet weg te blijven. Lang niet het hele land is namelijk door de orkaan getroffen.



Het contrast op de eilandengroep is groot. De straten van de noordelijke eilanden van de Bahama's zijn bijna een week nadat Dorian een verwoestende schade heeft aangericht, bezaaid met kapotte auto's, gebroken stroomkabels en omgevallen bomen. Zo'n 70.000 mensen hebben geen huis meer. Veel bewoners van Grand Bahama en de Abaco-eilanden zijn inmiddels vertrokken, of proberen de eilanden te verlaten.



In het getroffen gebied hebben ze nu weinig te zoeken. Duizenden inwoners, die Abaco niet willen of kunnen verlaten, zoeken hun toevlucht in een overheidsgebouw, een kliniek en een kerk die de storm hebben doorstaan. Daar is vrijwel geen water of stroom. Ook zijn er nauwelijks toiletten. Bijna alle andere gebouwen op Abaco zijn verwoest.



Bijna tweehonderd kilometer zuidelijker, in Nassau, ziet het er totaal anders uit. De hoofdstad van de Bahama's is relatief ongeschonden uit de storm gekomen. Dat zorgt voor een bestuurlijke uitdaging: toeristen overtuigen om tóch te komen, terwijl de schade in het noorden niet terzijde geschoven moet worden.



Een deel van de bekendste resorts op de eilanden is niet getroffen door de storm. "Alle donaties zijn welkom, maar mensen kunnen ons ook helpen door de Bahama's te blijven bezoeken in het niet-getroffen gebied", zegt het hoofd van het ministerie van Toerisme.



En dat is niet gek. De eilandengroep was tot Dorian voorbijkwam bezig met een recordjaar wat betreft bezoekers en omzet. Ongeveer de helft van de inkomsten op de eilandengroep is afkomstig uit toerisme. De Bahama's zijn voornamelijk afhankelijk van cruises. Het zachte klimaat, de uitgestrekte stranden en blauwe zee zijn populair.



Ook het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken raadt reizen naar de Bahama's niet af. Wel wordt er in het reisadvies gewezen op mogelijke veiligheidsrisico's.



De Bahama's is een eilandengroep ten zuidoosten van de Amerikaanse staat Florida. In totaal telt het land zo'n 700, vaak langgerekte, eilanden. Maar 30 tot 40 van de eilanden zijn bewoond. De afstand tussen de eilanden is groot. De onderlinge afstanden zijn in een aantal gevallen honderden kilometers.



Het ministerie wijst op schade aan de noordelijke eilanden, maar geeft ook aan dat geprobeerd wordt om toeristen op andere, zuidelijke, eilanden onder te brengen.



Een groot deel van de bevolking verzamelt zich ondertussen in de hoofdstad Nassau. Daar komen de hulpgoederen aan, en dus trekt een groot deel van de bevolking van de omliggende eilanden daarheen voor voedsel en een veilig onderkomen.



De Verenigde Naties sturen kant-en-klaarmaaltijden naar het Caribische land, en de organisatie maakte 5,3 miljoen dollar vrij voor hulpverlening. Wie daar niet op wil wachten, verzamelt zich in de haven en op het vliegveld. Alleen zaterdag verlieten al duizenden mensen de eilandengroep ten zuidoosten van Florida. Ze deden dat met een Amerikaans cruiseschip, dat tot vorige week het eiland overspoelde met toeristen.

Tja de mens moet in zulke situaties en op zulke momenten de innerlijke strijd met zich aanbinden. De natuurlijke neiging tot hebzucht en het beschermen van het eigen ego afzetten tegen naastenliefde en welwillendheid. Hopelijk zal het westen zich ontfeemen over hun lot en met geld over de brug komen totdat ze weer enige mate van stabiliteit weten te vinden.

verlieten al duizenden mensen de eilandengroep. Ze deden dat met een Amerikaans cruiseschip, dat tot vorige week het eiland overspoelde met toeristen. Dat was een groot cruiseschip Of bleven de toeristen op het eiland achter? En had iedereen een kaartje?

dan blijf ik liever thuis.

Maar ik ben ooit van Duitsland naar Finland gegaan met een cruiseschip en dat was wel een belevenis. En ook de Vikingline tussen Zweden en Finland was ook erg mooi

als alle mensen wegrennen, wie bouwt de boel dan weer op

De grotere cruiseschepen kunnen meer dan 6000 man bergen. Ja dit soort joekels leggen soms aan in heel kleine plaatsen. Twee jaar terug waren we op Skye. Daar lag in Portree (plaatsje van minder dan 3000 inwoners) ook zo'n megaboot die ruim 5000 Japanners had losgelaten in de straten. Daar zijn die straten dus niet geschikt voor.

