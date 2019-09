Winnaar Chili Challenge: Na peper nummer vijf merk je de scherpte niet meer

'Ik ben de Chili King van Groningen.' J.J. Stevens kan 'the day after' nog steeds lachen. Ondanks dat hij maar liefst acht van de heetste pepers ter wereld at tijdens de eerste Chili Challenge in Stad.



Het is vlak voor 13.00 uur als organisator Bojan Aleksander de telefoon opneemt. 'Ik heb vannacht keihard verloren', zegt hij puffend. Aleksander waagde zich ook aan de peper der pepers, de Carolina Reaper.



Nog nooit at hij deze peper. Tot donderdagavond. Toen knabbelde hij er twee weg. 'Op een gegeven moment dacht ik: ik moet stoppen als ik vrijdag nog wat wil doen', zegt hij. 'Maar eigenlijk was het al te veel.'



'Ik heb nog nooit zo'n pijn in mijn buik gehad. Ik moest zittend slapen op een gegeven moment en heb er nog steeds last van. Dit doe ik nooit weer.'



Met twee Carolina Reapers achter de kiezen zag hij J.J. Stevens de winst pakken. 'Die had er acht! Gekkenhuis', aldus Aleksander. 'Ik zat vol bewondering te kijken. Ik heb vaker eetwedstrijden gezien en de meesten gaan na eentje al helemaal kapot. Volgens mij heeft hij een ijzeren maag.'



Hoe gaat het met de winnaar?

Waar de organisator een zware ochtend had, gaf Stevens via de app aan dat hij in alle vroegte al in de sportschool zat.



Aan het einde van de middag neemt hij na meerdere pogingen op. 'Het was een kort nachtje, dus ik heb net even bijgeslapen', zegt de Stadjer. 'Maar de winst voelt goed.'



'Ik heb het wel gemerkt, maar ik las op de appgroep 'The Day After' dat mensen er serieus last van hebben gehad. Ik kon vooral slecht in slaap komen. Om 1 uur waren de branderige gevoelens weg. Ik ging liggen en toen begon het. Dan voel je alles in je maag en darmen. Ik heb tot half vier liggen woelen.'



Hij verbaasde ook zichzelf met het eten van de acht pepers. Vorige week oefende hij met een Madame Jeanette, een stuk mildere peper dan de Carolina Reaper. 'Die viel ontzettend slecht, dus ik vond het na eentje wel goed en ging met open vizier de wedstrijd in.'



Op het juiste moment 'piekte' hij, want tijdens de wedstrijd leek zijn lichaam nergens last van te hebben. 'Na peper nummer vijf merkte je de scherpte niet meer zo en kon ik de peper proeven. Hij had een beetje een citrusachtige nasmaak. Ik kon de smaak wel waarderen.'

Reacties

'Maar de winst voelt goed.' Ik ben benieuwd of zijn maagwand het op den duur ook nog als winst ziet. Ik ben benieuwd of zijn maagwand het op den duur ook nog als winst ziet.

@venzje :

een maagwand die er niet meer is, die heeft geen mening een maagwand die er niet meer is, die heeft geen mening

met hun hersenen moet dan toch al iets niet in orde zijn? mensen die hun gezondheid ruineren voor 'five minutes of fame'..met hun hersenen moet dan toch al iets niet in orde zijn?

Ik heb nog nooit zo'n pijn in mijn buik gehad. Ik moest zittend slapen

heb er nog steeds last van.





Dan heeft hij toch al aanzienlijke schade opgelopen aan slokdarm en maag.

Waarom doen mensen dit zichzelf aan?

Dan ben je toch niet helemaal fris in de bovenkamer.....



Laatste edit 10-09-2019 10:07 Dan heeft hij toch al aanzienlijke schade opgelopen aan slokdarm en maag.Waarom doen mensen dit zichzelf aan?Dan ben je toch niet helemaal fris in de bovenkamer.....

