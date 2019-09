Baarnaar van 84 met krantenwijk

BAARN - Hij is nog topfit en dat komt door zijn bijbaantje, zegt hij zelf. Jaap Boon uit Baarn is vandaag 84 jaar oud geworden en loopt iedere ochtend een krantenwijk. Hij kan het iedereen aanbevelen.



Hij zou zijn bijbaantje voor geen goud willen missen. Voordat de zon op komt loopt hij het centrum van Baarn af in zijn opvallende gele jas. "De stilte die je 's morgens vroeg ervaart, is adembenemend mooi." Hij doet het werk pas een paar maanden. Niet voor die paar tientjes die hij ermee verdient, maar hij blijft graag fit. "Geen probleem voor mij. Zo geweldig zwaar is het nou ook weer niet."



Manager Hubert Papo van het depot waar Jaap Boon iedere morgen zijn kranten ophaalt is trots op de krasse bezorger: "Het is momenteel niet makkelijk om aan bezorgers te komen. Jaap laat zien dat leeftijd niet uitmaakt. Geweldig toch!?" Gisteren heeft Papo de enthousiaste krantenbezorger daarom slingers om zijn nek gehangen.



De aandacht voor zijn verjaardag vindt Jaap Boon heel vleiend, maar zelf ziet hij zijn leeftijd niet als iets bijzonders. "Ja ik word ouder, iedere dag is er één en iedere dag vier ik."

Reacties

08-09-2019 21:31:55 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.423

OTindex: 43

weer zo'n krasse knar, heb diep respect voor die oudjes die hun heel leven hard hebben gewerkt, van mij mogen ze flink genieten van hun laatste jaren.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: