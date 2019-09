Als je niet weet wie je leven redde: briefje op boom brengt vrouw met hartstilstand en haar redder samen

Ze kreeg een hartstilstand bij het hardlopen en werd gereanimeerd door een toevallige passant. Wie haar redder was? Tot deze week had Elske Bos geen idee. Zij en Richard van den Broek, de man die haar reanimeerde ontmoetten elkaar. 'De tranen sprongen in mijn ogen'. Dit is het briefje dat Elske ophing. Al gauw werd Van den Broek erover getipt en ook voor hem volgde opluchting.