Jongeren voetballen met duif: dier overleeft het niet

Een triest verhaal in Haarlem. Daar werd een zwaargewonde duif op straat gevonden. Volgens een ooggetuige zouden jongeren het diertje hebben gebruikt als voetbal. De duif overleefde het niet.



De Dierenambulance in Haarlem kreeg een melding van een vrouw die het voorval zag gebeuren. Toen de dierenambulance ter plaatse kwam, waren de jongeren al weg en zat de gewonde duif stil op de stoep.



"Bij aankomst in het vogelhospitaal bleek het erger te zijn dan gedacht. De vleugel was kapot getrapt", schrijft de Dierenambulance op hun Facebookpagina. Duiven hebben holle botten, waardoor deze niet meer dicht kunnen groeien. De dierenambulance moest de duif daarom laten inslapen.

06-09-2019 17:08:55 Mamsie

GRRRRRRRR

