Python kotst 40kg geit uit nadat hij het dier levend had opgegeten

Bizarre foto’s tonen het moment waarop een 4 meter lange python een geit uitkotste die hij levend had opgegeten.Dorpelingen uit Quanzhou, China, zeggen dat het zeker een uur duurde, voordat de slang de geit volledig had uitgebraakt. Ze moesten helpen door de slang aan zijn staart te trekken en zijn buik te masseren.Herder Yao, die zegt dat hij 20 geiten kwijt is vanaf begin dit jaar, vond de slang nabij zijn boerderij, terwijl hij zocht naar een vermiste geit.Hij schakelde de bospolitie in en vroeg andere dorpelingen om hulp, omdat hij wist dat de slang het dier had opgegeten.De slang werd gedwongen om de 40kg geit uit te braken, eerst de poten, daarna het lichaam en tenslotte de kop van het dode dier.De python werd gevangen genomen door de bospolitie en gebracht naar de ‘Anxi Temporary Wild Animal Shelter’.Het reptiel zal wederom wordt losgelaten in het wild, omdat het hier gaat om een beschermde soort in China die met uitsterven wordt bedreigd.