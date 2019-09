Een jaar lang gratis donuts: Daan (15) en Max (13) liggen nu al voor de deur van Jumbo te wachten

Een jaar lang elke week een doos met zes verse Dunkin’ donuts. Daar hebben Daan (15) en Max (13) uit Groningen heel wat voor over. Bijvoorbeeld een nacht slapen in de enorme portiek van Jumbo Foodmarkt Euroborg. Ze liggen dinsdagavond al klaar, zodat ze woensdagochtend de allereerste klanten zijn. Foto De eerste tien klanten van Dunkin’ Donuts in Jumbo Euroborg winnen om exact te zijn 312 gratis donuts, uitgesmeerd over het hele jaar. Toch goed voor omgerekend 517,40 euro. Daar moet een 13-jarige, als die net iets boven het minimum uurloon verdient, toch snel 130 uur voor werken.Dat kan ook anders, dachten Max en Daan. Door er samen een avontuur van te maken en een nacht op de stoep van de Jumbo te bivakkeren. De jongens hebben zich rond 17 uur geïnstalleerd en zijn van alle gemakken voorzien.Ze hebben flink wat kleedjes meegenomen en een doos vol met eten. „Daar zitten veel suikers in”, lacht Daan. „We hebben energiedrank, popcorn en nacho’s mee.” Max vult aan: „En koffie en thee!” Brood en fruit ontbreken. „Maar dat halen we morgenvroeg in de winkel.”Om de tijd te doden hebben ze meerdere schermen bij zich. Daarop hebben ze half Netflix gedownload. „We gaan sowieso Project X kijken, die hebben we allebei”, blikken de jongens gebroederlijk vooruit. Ze hebben er duidelijk zin in en zijn niet bang. „Er gaat niks gebeuren en er is een bewaker.”