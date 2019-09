Friet, chips, worst en witbrood: Britse tiener blind door slecht eetpatroon

Een 19-jarige jongen uit Engeland is permanent blind geworden na een jarenlang eenzijdig eetpatroon van friet, worsten, chips, witbrood en ham.



De Engelse Jake is ook deels doof geworden na zijn ongezonde maaltijden. Hij doet zijn verhaal samen met zijn moeder bij diverse Britse media, waaronder The Sun en CNN. Met hun verhaal willen ze anderen waarschuwen.



Zijn moeder Angie vertelt dat Jake vroeger al een extreem lastige eter was. Hij hield volgens haar niet van de textuur van veel producten, die voelden 'niet lekker in zijn mond'. Volgens Angie heeft ze van alles geprobeerd om hem gezond te laten eten. Ze gaf hem groente en fruit en een gezond lunchpakket mee naar school.



"Hij at niet alles wat ik hem gaf, maar ik dacht dat het normaal was voor kinderen van zijn leeftijd. Ik had niet in de gaten dat zijn eetprobleem zo serieus was."



De Britse tiener lijdt niet aan overgewicht, heeft een normale lengte en bewoog voldoende. Angie ging met haar zoon naar de dokter toen hij 14 jaar was omdat Jake vermoeidheidsklachten had. Artsen dachten dat bloedarmoede de oorzaak was en gaven hem vitamine-injecties.



Een jaar later kreeg Jake problemen met zijn zicht en zijn gehoor. De artsen kwamen erachter dat hij een onder andere een ernstig B12-tekort had, dat meestal komt door drugs, of een slecht dieet gecombineerd met alcohol of roken.



Toen de artsen achter de slechte eetgewoontes van Jake kwamen, was het al te laat. Zijn blindheid is permanent en zijn gehoor wordt ook niet meer beter. De aandoening van Jake komt normaal alleen voor bij ondervoede kinderen in derdewereldlanden.

Als het kind inderdaad zo'n slechte eter is dan maar vitaminepilletjes verstrekken. Als die óók niet genomen worden dan maar zoals mijn moeder deed met de kat. Mond open en achterin de strot gooien.

Ik vraag me tóch af of er niet meer speelt dan alleen dat rare eetpatroon.

