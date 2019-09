Overgevende man gered van naderende trein Australiƫ

Bewakingsbeelden van een treinstation in Sydney tonen een bijzondere reddingsactie: een zichtbaar aangeschoten man staat over te geven op de treinrails, maar wordt net op tijd door een voorbijganger voor een naderende trein weggetrokken.Op de beelden is te zien hoe de man uit een trein stapt en naar de andere kant van het perron loopt. Daar buigt hij voorover om over te geven op de treinrails. Hij is zichtbaar aangeschoten.Op datzelfde moment staat de Australische Kieran Foley op het perron, die de trein aan ziet komen. Hij loopt op de man af en op de beelden is te zien hoe hij hem net op tijd weet weg te trekken."Ik wilde niet rennen, want ik was bang hem zo voor de trein te duwen. Daarom greep ik hem bij zijn schouders en trok hem achteruit", vertelt Foley aan het Australische 9News. "Ik ben blij dat ik op het juiste moment op de juiste plaats was."De directeur van de Australische treinmaatschappij laat weten 'geschokt' te zijn door de beelden. "Een fractie van een seconde later en hij zou door de rijdende trein zijn geschept."