Koopje: een heel station in Duitsland voor 90.000 euro

Wo ist der Bahnhof? In Ballenstedt in Duitsland staat een stationsgebouw van ruim 600 vierkante meter uit 1890 te koop voor 90.000 euro. "Wie krijgt er bij het zien van de foto's geen zin om de koffers te pakken?", vraagt de verkoper op Funda in de begeleidende tekst. Maar zin is niet het enige dat potentiële kopers moeten hebben.Het station, dat al jaren niet meer gebruikt is, ligt op 520 kilometer van Utrecht en op 2,5 uur rijden van Berlijn in de deelstaat Saksen-Anhalt. Het pand telt twintig kamers, maar moet wel gerenoveerd worden.De muren, fundering, vloeren en het dak zijn in goede staat en het pand heeft nog tal van oude details zoals oude trappen, plafonds vol ornamenten en glas-in-loodramen. Zelfs het perron is nog in originele staat. En dan komt de 'maar'.Afhankelijk van wat de nieuwe eigenaar wil, moet er wel een flinke smak renovatiegeld tegenaan gegooid worden. "Geïnteresseerden zijn er genoeg, de aanschafprijs is prima, maar de kosten die dan komen, schrikt een deel van de mensen af", vertelt Edgar van Schaik.Hij kocht het pand zelf in 2017 en wilde er vakantieappartementen in plaatsen. Ballenstedt (10.000 inwoners) ligt vlakbij het Harz-gebergte en in het gebied komen steeds meer toeristen en er wordt flink in geïnvesteerd, vertelt hij RTL Z. "Het is echt een trekpleister."Die extra kosten liggen ergens tussen de paar honderdduizend en de miljoenen euro's, schat hij. "Afhankelijk van wat er verbouwd wordt, of er een hotel komt met eigen badkamers of appartementen en hoe luxe het is."Er zelf in gaan wonen kan ook. Of, zo staat in de omschrijving, 'met een stel vrienden of familieleden'. En: "'s Avonds kun je bij elkaar komen om nog een laatste glaasje wijn (of een potje bier) te nuttigen op het perron, terwijl de kinderen spelen op de binnenplaats. Leven als een God in Duitsland. Ja, dat kan dus ook!Overigens mag de nieuwe eigenaar niet alles met het pand doen. Zo geeft de gemeente geen vergunning af voor casino's of een seksclub.Dat Van Schaik van het pand af wil, heeft niets te maken met de staat ervan maar met zijn persoonlijke situatie. Zonder al te veel in details te willen treden, zegt hij: "Mijn relatie is voorbij, dus het geld dat ik wilde investeren gaat nu die kant op."De verkoop doet dan ook wel pijn aan zijn hart. Het was ook niet voor niets dat hij het pand ooit kocht. "Je kunt er echt iets fantastisch van maken. Het is een pareltje."