Inwoners Jorwerd grendelen Friese dorp af voor vrachtwagens

Bewoners van Jorwerd zijn een autoblokkade begonnen in het dorp tegen 155 vrachtwagens die door het dorp willen rijden. De vrachtwagens vervoeren klei. De bewoners vinden dat ze te laat op de hoogte zijn gebracht en blokkeren daarom de weg.Wetterskip Fryslân en de politie zijn ter plaatse om een oplossing te vinden.De vrachtwagens zijn een meter of 16 lang en rijden met meer dan 50 ton klei uit Wolsum. Dat moet naar een plek die van Natuurmonumenten is. "Ze hebben met elkaar bekokstoofd dat het daarheen moet", zegt inwoner Douwe de Bildt tegen Omrop Fryslan.De bewoners hadden het dorp net opgeknapt vanwege de première van een openluchtspel, afgelopen weekend. "En nu komt er ieder kwartier een vijftigtonner door het dorp en wordt alles aan stront gereden", zegt De Bildt.Afgelopen vrijdag kregen ze een briefje door de bus. "Dat was niet eens van het waterschap, die hebben het fatsoen niet. Het was van de aannemer die het werk moet uitvoeren om ons te waarschuwen dat ze door het dorp rijden."De bewoners zeggen dat er alternatieve routes zijn. Ze zijn dan ook niet van plan om de blokkade op te heffen. "We zetten onze auto's midden op de weg. En ze gaan hier eerst ook niet meer weg. We houden onze poot stijf", zegt De Bildt. Gewone auto's mogen er wel langs.Het Wetterskip Fryslân en de gemeente Leeuwarden waar Jorwerd onder valt hebben nog niet gereageerd.