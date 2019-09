Lawaaigans uit Hoorn krijgt Dalen als nieuwe thuisbasis

Trizin Hof van Akka's Ganzenparadijs in Dalen reisde zondag af naar Hoorn om de inwoners van de Noord-Hollandse plaats te helpen bij hun nachtrust.Omwonenden van de Grashaven werden regelmatig wakker gehouden door een eenzame gans, meldt het Noord-Hollands Dagblad.Het dier, door een van de omwonenden liefkozend Gijs genoemd, was overdag en 's nachts om de haverklap luid aan het gakken. De gemeente Hoorn schakelde uiteindelijk Hof in. Hij constateerde dat de gans erg eenzaam is. Gans Gijs is daarom door hem meegenomen, zodat hij in het ganzenparadijs in Dalen met gezelschap verder kan leven.Eerder werd ook eenzame gans Niels uit het Limburgse Maasbree naar Dalen gehaald. Het dier raakte gehecht aan een lantaarnpaal op een rotonde langs een drukke weg en dat zorgde voor gevaarlijke situaties.