Australische vrouw tijdens eieren rapen gedood door haan

Een oudere vrouw uit het zuiden van Australië is om het leven gekomen door een aanval van een haan. Die was agressief geworden, toen de vrouw eieren wilde rapen uit de kippenren in haar achtertuin.



De vrouw had verschillende verwondingen opgelopen door de aanval van de haan, maar hevig bloedverlies is haar uiteindelijk fataal geworden, melden Australische media. De haan had een slagader van de vrouw beschadigd met zijn snavel.



Tegen de Australische nieuwssite Adelaide Now zegt een onderzoeker van de universiteit van Adelaide minstens één ander incident te kennen waarbij iemand op soortgelijke wijze om het leven kwam. Ook dat slachtoffer was een vrouw op leeftijd. Zij werd gekrabd door haar kat met eveneens een dodelijke bloeding als gevolg.

Reacties

Een aanvulling op dat



Een aanvulling op dat vorige artikel

je ziet het, als je zielig en krakkemikkig wordt, dan moet je een huisdier nemen, dat is therapeutisch en beperkt de kosten van de zorg

@botte bijl zoals een haan of zoals in een vorig artikel bedwantsen

@stora :

katers schijnen ook niet helemaal onschuldig te zijn volgens het artikel hierboven katers schijnen ook niet helemaal onschuldig te zijn volgens het artikel hierboven

Killed by a cock

