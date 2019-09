7 goede redenen om een hond te nemen

'De beste vriend van de mens' wordt de hond wel genoemd, en daar is alle reden voor. Want de wetenschap heeft aangetoond dat hondenbezitters gelukkiger, gezonder en socialer zijn.



Trouw, waaks, sociaal en altijd blij om je te zien. De hond is al 18.000 jaar de metgezel van de mens, en daar zijn goede redenen voor.



Als je een hond hebt, overweegt een hond te nemen of gewoon wat betere argumenten wilt hebben als je weer eens in een discussie over huisdieren verzeild raakt: hier zijn een paar keiharde wetenschappelijke feiten.



1. Een hond maakt je aan het lachen

Foto: Shutterstock / Lunja



Hondenbezitters lachen meer en vaker, zo blijkt uit een onderzoek van Robin Maria Valeri, dat in 2015 in Society & Animals verschenen is. Het verslag is gebaseerd op een enquête waarbij vier groepen bijhielden hoe vaak ze op een dag moesten lachen.



De eerste groep bestond uit hondenbezitters, de tweede uit kattenbezitters, de derde uit mensen die een kat en een hond hadden en de vierde uit huisdierloze mensen.



Hondenbezitters en baasjes van een hond én een kat bleken vaker te lachen dan de andere twee groepen.



2. Een hond is goed voor je gezondheid



Kinderen die vanaf hun geboorte opgroeien met een hond in huis hebben veel minder last van astma en allergieën dan kinderen die in een huis zonder hond opgroeien.



En de wetenschap weet hoe dat komt.

Een dierproef van de University of California San Francisco toont aan dat muizen die blootgesteld worden aan stof uit een huis waar een of meerdere honden wonen, veranderingen ondergaan in hun darmflora.



De muizen ontwikkelden met name een grotere hoeveelheid bacteriën die de luchtwegen tegen allergenen en infecties beschermen.



3. Een hond maakt je socialer



Wetenschappers van de Britse University of Liverpool en University of Bristol publiceerden in 2007 een rapport waaruit blijkt dat hondenbezitters meer persoonlijk contact met anderen hebben dan mensen zonder hond.



Volgens het rapport komt dat onder meer doordat mensen die hun hond uitlaten vaker 'lotgenoten' tegenkomen, en daar graag een praatje mee maken.



4. Een hond is goed voor je zelfvertrouwen



Een onderzoek uit 2001 van de American Psychological Association suggereert een direct verband tussen het bezit van een hond en een versterkt zelfvertrouwen.



De onderzoekers volgden een groep kersverse hondenbezitters en vergeleken de resultaten met een controlegroep zonder hond. Na 10 maanden werden de gegevens geanalyseerd.



Uit het gedrag en de uitspraken van de hondenbezitters bleek dat hun zelfvertrouwen was toegenomen. Daarnaast deden ze meer aan lichaamsbeweging en hadden ze minder last van angst, met name voor misdaad.



5. Een hond houdt je fit



Het ligt voor de hand dat hondenbezitters meer beweging krijgen, want ze moeten hun trouwe viervoeter uitlaten. Maar ze blijken zelfs meer te bewegen dan eerder werd aangenomen.



In een rapport uit 2011 stellen wetenschappers van de Michigan State University vast dat 60% van de onderzochte hondenbezitters voldeed aan de door artsen aanbevolen hoeveelheid lichaamsbeweging of erboven zat.



Daarnaast blijkt uit onderzoek van de George Mason University dat ouderen die hun hond regelmatig uitlaten veel fitter zijn dan leeftijdgenoten die alleen of met anderen ommetjes maken.



6. Een hond maakt je gelukkig



Honden zijn sociale roedeldieren, en daarom beschouwen veel baasjes ze als goed gezelschap. Maar voor een bepaalde bevolkingsgroep blijkt een hond zelfs ronduit het levensgeluk te stimuleren.



Onderzoekers van de School of Veterinary Medicin van de University of California hebben het effect van het bezit van een hond op de levenskwaliteit en het geluksgevoel van ouderen onderzocht.



De resultaten, die gepubliceerd zijn in het Journal of Social Psychology, laten zien dat ouderen die een hond hebben minder ontevreden zijn over hun sociale leven dan leeftijdgenoten zonder hond.



Daarnaast concludeert het onderzoek dat oudere hondenbezitters fitter en vooral in psychisch opzicht gezonder zijn dan ouderen die geen hond hebben.



7. Een hond helpt tegen depressie



Een hondenbezitter kan zich intens gelukkig voelen door alleen maar naar de hond te kijken en er oogcontact mee te maken.



Een studie van de Azabu-universiteit in Japan toont zelfs aan dat ons brein op oogcontact met een hond reageert door het hormoon oxytocine aan te maken, dat leidt tot een sterk gevoel van geluk en saamhorigheid.



Oxytocine, dat vooral aangemaakt wordt bij nauw sociaal en fysiek contact, blijkt te helpen tegen schizofrenie en wordt klinisch getest als behandeling voor depressie en posttraumatische stress.



Een onderzoeksteam van het Department of Psychology van de Miami University toonde in 2011 al aan dat depressie minder vaak voorkomt bij hondenbezitters die een sterke sociale band hebben met hun huisdier.

Reacties

03-09-2019 12:16:55 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.292

OTindex: 2.025

Als je wat sjacherijnig thuiskomt en je opent de deur en dan staan er hier 4 honden die intens blij zijn dat je er bent.

Of hondenbezitters meer lachen weet ik niet. We hebben wel veel lol al we onze honden zien spelen en zelfs toen we een keer thuis kwamen en blijkbaar 2 honden om een kussen vochten en de hele woonkamer was bezaaid met die zooi uit die kussen.

03-09-2019 12:22:49 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.051

OTindex: 71.614

Volgende artikel: 7 redenen om géén hond te nemen?

03-09-2019 12:23:31 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.378

OTindex: 32.119

@stora :

vriendelijke dieren die laten blijken dat ze blij zijn dat je er bent, dat moet wel goed doen vriendelijke dieren die laten blijken dat ze blij zijn dat je er bent, dat moet wel goed doen

03-09-2019 12:28:01 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.292

OTindex: 2.025



Die beesten zijn altijd blij.

Toen de kleinste 2 weken geleden geopereerd was en werd opgehaald bij de dierenarts , werd die gek van blijdschap.

Daarom snap ik ook nooit dat honden of katten ook, worden mishandeld . @botte bijl , zekers.Die beesten zijn altijd blij.Toen de kleinste 2 weken geleden geopereerd was en werd opgehaald bij de dierenarts , werd die gek van blijdschap.Daarom snap ik ook nooit dat honden of katten ook, worden mishandeld .

03-09-2019 12:34:26 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.378

OTindex: 32.119

@stora :

zo snap ik nooit, dat als mensen, volwassenen of kinderen, dieren treiteren, er niet standaard wordt gekeken of psychisch alles wel in orde is zo snap ik nooit, dat als mensen, volwassenen of kinderen, dieren treiteren, er niet standaard wordt gekeken of psychisch alles wel in orde is

03-09-2019 12:38:21 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.292

OTindex: 2.025

@botte bijl , was er niet een onderzoek, op wmr geweest misschien, dat als een kind dieren martelt zoals kikkers, dat die later dat ook met mensen kan gaan doen

03-09-2019 12:40:11 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 74.378

OTindex: 32.119

@stora :

dat weet ik niet, maar het kan heel goed zijn.... dat weet ik niet, maar het kan heel goed zijn....

03-09-2019 12:41:52 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.434

OTindex: 4.413





-Je kunt niet langer dan een uur of vijf van huis of je moet het beest meenemen.

-Een jonge hond kan zelfs helemaal niet alleen zijn en moet worden opgevoed.

-Je moet er drie of vier keer per dag mee uit en alleen een blokje om als sanitaire noodzakelijkheid is beslist niet genoeg.

-Het is een roedeldier waar je veel aandacht aan moet besteden. Anders gaat hij zich vervelen en heb je er vooral veel ellende van.

-Je moet al die warme stront in een zakje doen en meenemen.

-Hij kan aardig wat centjes opsouperen aan voeding, verzorging en, niet te vergeten, medische kosten.

@allone : Ik heb er wel een paar.-Je kunt niet langer dan een uur of vijf van huis of je moet het beest meenemen.-Een jonge hond kan zelfs helemaal niet alleen zijn en moet worden opgevoed.-Je moet er drie of vier keer per dag mee uit en alleen een blokje om als sanitaire noodzakelijkheid is beslist niet genoeg.-Het is een roedeldier waar je veel aandacht aan moet besteden. Anders gaat hij zich vervelen en heb je er vooral veel ellende van.-Je moet al die warme stront in een zakje doen en meenemen.-Hij kan aardig wat centjes opsouperen aan voeding, verzorging en, niet te vergeten, medische kosten.

03-09-2019 12:48:58 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.051

OTindex: 71.614

@venzje :

dank je, nu weet ik tenminste waarom ik geen hond heb.

nog eentje: volgens mij stinken de meeste honden ook

(sorry hondenliefhebbers ) dank je, nu weet ik tenminste waarom ik geen hond heb.nog eentje: volgens mij stinken de meeste honden ook(sorry hondenliefhebbers

03-09-2019 12:49:56 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.292

OTindex: 2.025

@venzje ok

4 honden in huis, zak voer bonzo, want duur voer of goedkoop voer moeten ze niet kost 22,50. Nog geen 2 zakken per maand. Bestellen via internet en de bezorger tilt zich een breuk.

kluifjes, pensstokjes , kost per week zo'n 15 euro.

4 honden hier kosten nog geen 100 euro per maand.

Medische kosten, hier in huis bijna geen.

Toevallig pas een hond moeten laten opereren. Maar de vorige medische kosten was van zo'n 13 jaar geleden.



, honden stinken niet. Ze zijn erg netjes op zichzelf.

Ze kunnen wel stinken als ze iets eten waar je van gaat stinken. maar dat hebben mensen ook.

Laatste edit 03-09-2019 12:51 ok4 honden in huis, zak voer bonzo, want duur voer of goedkoop voer moeten ze niet kost 22,50. Nog geen 2 zakken per maand. Bestellen via internet en de bezorger tilt zich een breuk.kluifjes, pensstokjes , kost per week zo'n 15 euro.4 honden hier kosten nog geen 100 euro per maand.Medische kosten, hier in huis bijna geen.Toevallig pas een hond moeten laten opereren. Maar de vorige medische kosten was van zo'n 13 jaar geleden. @allone , honden stinken niet. Ze zijn erg netjes op zichzelf.Ze kunnen wel stinken als ze iets eten waar je van gaat stinken. maar dat hebben mensen ook.

03-09-2019 12:58:29 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.434

OTindex: 4.413



De kosten zouden ook niet mijn belangrijkste bezwaar zijn. De andere argumenten zijn echter al ruim voldoende reden voor mij om ervan af te zien.



Begrijp me goed: ik ben dol op honden! Maar ik zou er zelf nooit eentje willen. @stora : Ik geloof je onmiddellijk.De kosten zouden ook niet mijn belangrijkste bezwaar zijn. De andere argumenten zijn echter al ruim voldoende reden voor mij om ervan af te zien.Begrijp me goed: ik ben dol op honden! Maar ik zou er zelf nooit eentje willen.

03-09-2019 13:10:33 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.051

OTindex: 71.614



Ik heb ooit urenlang in de auto moeten zitten met een hond die ziek was, zodat de associatie hond-stank nogal sterk is. @stora : da's -waarschijnlijk- waar.Ik heb ooit urenlang in de auto moeten zitten met een hond die ziek was, zodat de associatie hond-stank nogal sterk is.

03-09-2019 13:13:03 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.648

OTindex: 72.101



Maar ik zou me ook geen hond als huisgenoot kunnen voorstellen, ik ben er niet mee opgegroeid en Papsie ook niet.



@venzje : Ik ben ook dol op honden. Sinds ik er niet meer bang voor ben.Maar ik zou me ook geen hond als huisgenoot kunnen voorstellen, ik ben er niet mee opgegroeid en Papsie ook niet.

03-09-2019 13:20:30 allone

Oudgediende



WMRindex: 39.051

OTindex: 71.614

(maar ik geloof dat die honden soms werden opgegeten tijdens de oorlog - het precieze verhaal weet ik niet)



Laatste edit 03-09-2019 13:21 @Mamsie : dat zal ook een belangrijke rol spelen, ik ben er ook niet mee opgegroeid. Maar de reden dat mijn vader geen hond wilde is o.a. dat hij er wél mee was opgegroeid(maar ik geloof dat die honden soms werden opgegeten tijdens de oorlog - het precieze verhaal weet ik niet)

03-09-2019 13:26:47 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.648

OTindex: 72.101

De dame van het diabetesspreekuur raadde me aan een hondje te nemen. Zou geweldig zijn. Ik heb zelf een hondje, zei ze.

Waarop ik antwoordde: En ik heb een piano, je gaat me toch niet vertellen dat je wilt ruilen?



Waarmee ik aangaf dat iedereen zijn eigen liefhebberij heeft.

Ze viel even stil.

03-09-2019 14:00:00 Sjaak

Moderator



WMRindex: 18.961

OTindex: 35.227

Ik krijg als ik thuiskom een kopje van de katten en hoef er niet direct mee de straat op. Die kattenbak verschonen doe ik als het mij uitkomt. Als het bedtijd is ga ik naar bed en niet met een hond naar buiten, de regen in. Ik vind een hond een blok aan je been als het gaat om bezoek aan familie en vrienden en met vakanties.

03-09-2019 14:21:47 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.292

OTindex: 2.025

@Mamsie :

De dame van het diabetesspreekuur raadde me aan een hondje te nemen. Zou geweldig zijn. Ik heb zelf een hondje, zei ze.

Waarop ik antwoordde: En ik heb een piano, je gaat me toch niet vertellen dat je wilt ruilen?



Waarmee ik aangaf dat iedereen zijn eigen liefhebberij heeft.

Ze viel even stil. QuoteDe dame van het diabetesspreekuur raadde me aan een hondje te nemen. Zou geweldig zijn. Ik heb zelf een hondje, zei ze.Waarop ik antwoordde: En ik heb een piano, je gaat me toch niet vertellen dat je wilt ruilen?Waarmee ik aangaf dat iedereen zijn eigen liefhebberij heeft.Ze viel even stil.

, natuurlijk viel ze stil, want ze dacht gelijk, dan moet ik die piano 3 x per dag uitlaten , natuurlijk viel ze stil, want ze dacht gelijk, dan moet ik die piano 3 x per dag uitlaten

03-09-2019 14:50:10 venzje

Oudgediende



WMRindex: 15.434

OTindex: 4.413



Maar helaas: tussen snor en staart staan oren in de weg, en dierlijke beharing (Rudy Kousbroek, vrij naar Elsschot ). En daar kunnen mijn longetjes niet tegen. @Sjaak : Ik ben eigenlijk ook meer een kattenmens.Maar helaas: tussen snor en staart staan oren in de weg, en dierlijke beharing (Rudy Kousbroek, vrij naar Elsschot). En daar kunnen mijn longetjes niet tegen.

03-09-2019 15:02:34 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.292

OTindex: 2.025

Ik zal ook nooit iemand adviseren om een hond of kat te nemen.

Hoe geweldig wij ze ook vinden hier.

En niemand zou een ander een huisdier kado moeten doen. Een huisdier neem je omdat je die wil en niet omdat die je wordt opgedrongen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: