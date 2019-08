Man (30) opgepakt in bijzijn zoontje, moeder boos op arrestatieteam

Een 30-jarige Amsterdammer is gisteravond in Noord door een arrestatieteam opgepakt. De vader werd in het bijzijn van zijn jarige zoontje opgepakt, zeggen de moeder en grootmoeder tegen AT5. Ze hebben geen goed woord over voor de aanpak van de politie.



De man werd rond 20.15 uur aangehouden bij de straat Schelvisch Hoofd in verband met een lopend onderzoek. Volgens de moeder had de man net zijn zoontje, twee neefjes en een nichtje voor de deur afgezet, nadat hij als begeleider mee was met het verjaardagsfeestje.



'Die kinderen zijn tussen de acht en tien jaar oud en zijn zich rot geschrokken. Zij zagen hoe hij door gemaskerde gewapende mannen hardhandig werd meegenomen. De auto werd door de politie omsingeld', aldus de moeder.



De grootmoeder van de jarige jongen, die negen was geworden, stelt dat de kinderen getraumatiseerd zijn. 'We hebben dezelfde avond Slachtofferhulp gebeld. Op advies van hen, hebben we de kinderen de volgende dag naar de huisarts gebracht. Ze zaten te shaken op de bank, hebben hoofdpijn en bleven huilen. Ze zijn gewoon ziek.'



De politie laat weten dat er bij elke arrestatie wordt gekeken naar wat de beste plaats en tijd is voor de arrestatie. Ook of er kinderen aanwezig zijn wordt daarin meegenomen. Omdat de man een vuurwapen bij zich droeg, heeft de politie in dit geval besloten toch de arrestatie te verrichten. Ondanks dat er een kind aanwezig was.



'Het maakt me niet uit wat hij heeft gedaan, het gaat me om de behandeling van de kinderen', stelt de grootmoeder. 'Stel dat er geschoten zou zijn, dan zaten de kinderen midden in een vuurgevecht.' Ze zegt een klacht te hebben ingediend bij de politie en beraadt zich nog op juridische stappen.

Als het een onterechte arrestatie was geweest heeft ze nog een poot om op te staan, anders niet. Als je gezocht bent en dus voortvluchtig, kan je op ieder moment op iedere plaats worden opgepakt. Er gelden geen uitzonderingsplaatsen of -tijdstippen voor een arrestatie. Daarom raden advocaten hun cliënten aan om zich vrijwillig over te geven. Om zulke ergernissen te voorkomen.

Hmm, die vrouwen weten een mooi verhaal te vertellen, maar toch blijf ik het als Paus zijnde vreemd vinden dat die man een vuurwapen bij zich droeg terwijl hij kleine kinderen aan het wegbrengen was.

Hmm, die vrouwen weten een mooi verhaal te vertellen, maar toch blijf ik het als Paus zijnde vreemd vinden dat die man een vuurwapen bij zich droeg terwijl hij kleine kinderen aan het wegbrengen was.

als die moeder haar zin krijgt, dan zullen criminelen altijd kinderen bij zich hebben, want dan kunnen ze niet worden gearresteerd

