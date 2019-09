Instant karma: auto gestolen terwijl eigenaar inbraak pleegt

Een bijzonder treffend geval van onmiddellijke gerechtigheid, afgelopen zondagochtend in het Amerikaanse Kennewick. Een man was druk bezig met een inbraak, ondertussen ging iemand met zijn wagen aan de haal.Rond 6 uur zondagochtend liep bij de politie van Kennewick een oproep binnen over een autodiefstal. De eigenaar, William Kelley, had gebeld met de melding dat iemand zijn rode Chevy pick-up had gestolen. Kennelijk had de dief gemerkt dat Kelly zijn autosleutels in zijn wagen had achtergelaten.Wat Kelly niet wist, was dat de bewuste parking voorzien is van bewakingscamera’s. Na consultatie van de bewakingsbeelden constateerde de politie dat Kelly zijn truck had geparkeerd om aan de overkant van de straat een winkelinbraak te plegen. Op de beelden is te zien hoe Kelly naar zijn auto stapt, wanneer zijn auto plots wegrijdt. De inbreker holt zijn wagen nog wanhopig achterna.Kelly werd prompt gearresteerd en achter tralies gezet. Van zijn auto of de dief is nog geen spoor.