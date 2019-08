Culinaire tv-show vuurt maaltijden met kanon af in gezicht van chef-koks

Van culinaire shows hebben we intussen onze buik vol op de Vlaamse televisie, maar een reeks als ‘Dishmantled’ willen we wel nog een kans geven. Het opzet: kunnen geblinddoekte chef-koks het gerecht dat met grote snelheid in hun mond geschoten wordt correct identificeren en namaken?



Het water loopt ons alvast in de mond: beeld je Jeroen Meus in die geblinddoekt wordt, waarna een kanon een paella met gamba’s en calamares met duizelingwekkende snelheid richting zijn mond afvuurt.



In ‘Dishmantled’ wordt het realiteit: aan het begin van elke aflevering zullen twee chef-koks een maaltijd in het gezicht afgevuurd krijgen. Ze moeten de correcte ingrediënten raden, en tegen de klok de maaltijd reconstrueren. De chef-kok wiens gerecht het dichtst aanleunt bij het origineel dat ze eerder in hun gezicht geschoten kregen, wint een geldprijs.



Begint u ook te watertanden? Helaas, u zal nog even op uw honger moeten blijven zitten. ‘Dishmantled’ wordt uitgezonden op het streamingplatform Quibi, dat volgend jaar in april gelanceerd wordt.

Reacties

26-08-2019 13:08:06 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.210

OTindex: 42

Wat een gekken weer die met voedsel gaan knoeien. Terwijl de ganze halve wereld van de honger staat te lijden en te sterven gaan deze krachtlatsers dat voor de lol wegschieten. Scheid toch uit.

26-08-2019 13:19:42 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.179

OTindex: 2.004



Dat is pas wreed. @zekerlezen , als je dat voedsel naar de mensen stuurt die honger hebben dan is het ook bedorven als ze het ontvangen.Dat is pas wreed.

26-08-2019 13:22:36 HoLaHu

Senior lid



WMRindex: 583

OTindex: 22





Laatste edit 26-08-2019 13:22 Okee, weer een programma dat niet door mij zal worden bekeken...

26-08-2019 13:28:21 Sjaak

Moderator



WMRindex: 18.929

OTindex: 35.113

Die restaurants moeten wel heel slecht lopen als de chefkok zich hiervoor leent.

26-08-2019 14:28:23 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.179

OTindex: 2.004

@HoLaHu :

Okee, weer een programma dat niet door mij zal worden bekeken...

QuoteOkee, weer een programma dat niet door mij zal worden bekeken... Ik zag pas allemaal voorstukjes van programma's die volgende week allemaal beginnen en toen had ik bij veel programma's de gedachte: niets voor mij. wat een onzin. Of, weer zoiets.

26-08-2019 14:36:49 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.210

OTindex: 42





Die gedachte kreeg ik ook vroeger bij die jaren 70 en 80 sitcoms waarin die opgenomen lachband te horen was. Terwijl de grap ronduit slecht was of nauwelijks te herkennen. Dan vroeg ik me af, wie lacht naar zulke onzin werkelijk. @stora : wat ik mij altijd bij dit soort gevallen afvraag, moet je echt een lager iq hebben om van deze flauwekul te kunnen genieten? Want in werkelijkheid hebben sommige van deze programma's hoge kijkcijfers. Dat betekent dat veel mensen ervan genieten. Toch?Die gedachte kreeg ik ook vroeger bij die jaren 70 en 80 sitcoms waarin die opgenomen lachband te horen was. Terwijl de grap ronduit slecht was of nauwelijks te herkennen. Dan vroeg ik me af, wie lacht naar zulke onzin werkelijk.

26-08-2019 14:39:05 HoLaHu

Senior lid



WMRindex: 583

OTindex: 22

@stora : Ja, inderdaad. De kwaliteit van veel programma's laat te wensen over. Ik kijk sowieso niet zo heel veel tv, ik lees liever een boek..

26-08-2019 14:42:25 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.179

OTindex: 2.004

@allone

Ben gewoon nu mijn 5 dagen vrij

(tot nog toe dan, want voor je het weet meld zich er weer 1 ziek). Ben gewoon nu mijn 5 dagen vrij(tot nog toe dan, want voor je het weet meld zich er weer 1 ziek).

26-08-2019 14:54:13 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.570

OTindex: 71.955

Ik mis de televisie helemaal niet. Savonds in de caravan lekker lezen of een beetje internetten. Heerlijk!

Én gezellig, met de Senseo erbij, ons hoor je niet klagen.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: