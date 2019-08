Tweetal klimt in 80 meter hoge hijskraan Europaboulevard

De politie heeft vannacht twee jongemannen bekeurd die klaarblijkelijk geen last hadden van hoogtevrees. De twee waren nabij de Rai een hijskraan ingeklommen om daar op zo'n 80 meter hoogte te genieten van het uitzicht.



Twee agenten waren afgekomen op een melding over vreemde geluiden die vanuit een hoge hijskraan aan de Europaboulevard leken te komen. De dienders kregen het vermoeden dat er iemand bovenin de kraan zat die op een groot afgesloten bouwterrein staat.



Omdat de agenten vanaf de grond geen contact konden krijgen met degene in de kraan, besloten ze om door de kooiconstructie naar boven te klimmen. Toen ze bijna boven waren, zeiden de twee jongemannen dat ze konden stoppen met klimmen en dat ze naar beneden zouden komen.



De twee kraanklimmers verklaarden dat ze naar boven waren geklommen om te genieten van het uitzicht. Beiden kregen een bekeuring voor het zich bevinden op verboden terrein, die zij volgens de politie 'zonder tegensputteren accepteerden'.

