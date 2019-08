Spelend kind in kapot kinderbadje verpest tijdrit Jumbo-Visma

Water uit een kapot kinderbadje zorgde er vandaag tijdens de ploegentijdrit in de Ronde van Spanje voor dat Team Jumbo-Visma en Team UAE Emirates hard onderuit gingen. De weg was glad geworden.



"Er lag ineens water op de weg in een van de bochten, wat er eerder bij de verkenning niet lag. We konden op topsnelheid niet snel genoeg reageren en vier van onze renners kwamen ten val", zei ploegleider Addy Engels van Jumbo-Visma.



Bij die vier renners zaten kopmannen Steven Kruijswijk en Primoz Roglic. Zij verloren door de valpartij uiteindelijk 40 seconden op Astana.



Engels had bij de organisatie geïnformeerd hoe het incident heeft kunnen gebeuren. "De Vuelta-organisatie is bij het huis geweest waar het water vandaan kwam. Dat staat op vijfhonderd meter van het parcours, op een steile helling die recht naar de rotonde loopt. Daar was een kind aan het spelen in een plastic zwembad dat is stukgegaan. Daardoor kwam al dat water ineens naar beneden."

Hahaha, en dan weer zo'n pech dat het zeer kort voor de komst van de aanrijdende wielrenners gebeurt, want ik stel me voor dat de grond dat water opneemt, als je het enkele minuten de tijd geeft.

