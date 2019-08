Amsterdamse Catalina krijgt constant appjes die bestemd zijn voor gemeente Utrecht

AMSTERDAM/UTRECHT - "Goedemorgen! Mijn vraag gaat over een parkeervergunning." Voor veel mensen zou het opmerkelijk zijn om zo'n bericht via WhatsApp te krijgen. Voor de studente Catalina Biemans is het inmiddels gesneden koek. Wekelijks krijgt ze berichten binnen die eigenlijk voor de gemeente Utrecht bedoeld zijn.



Vragen over de inschrijving bij de gemeente, meldingen over belemmerende verkeersborden: de studente heeft het allemaal al eens langs zien komen. Vaak reageert ze ook door te vertellen dat ze bij haar niet aan het juiste adres zijn. "Laatst appte een vrouw. Ze zei toen ook dat ze het heel vreemd vond dat het nummer nu niet meer van de gemeente is omdat ze eerder een gesprek had gehad met de gemeente via mijn nummer."



Catalina komt oorspronkelijk uit Duitsland en is tweedejaars student aan een modeopleiding in Amsterdam. Sinds november heeft ze ook een Nederlands telefoonnummer en daar krijgt ze berichten op die niet voor haar bedoeld zijn. "Die berichten zijn voor de gemeente Utrecht. Ze hadden mijn nummer drie jaar geleden in gebruik voor hun WhatsApp-hulp", vertelt Catalina.



De gemeente Utrecht is in 2015 gestart met een zogenoemde WhatsApp-pilot. Tijdens de testfase, die een half jaar duurde, hadden ze inderdaad het nummer in gebruik waarop Catalina nu te bereiken is. Inmiddels heeft de gemeente Utrecht een ander nummer voor contact via de app.



Dat komt omdat WhatsApp in 2015 nog weleens nummers van bedrijven blokkeerde. Dat gebeurde ook met het nummer dat de gemeente Utrecht in gebruik had. Voor de gemeente was dat een belangrijke reden om een ander nummer te nemen.



Catalina heeft ondertussen genoeg van de berichten die niet voor haar bedoel zijn. Van haar telefoonprovider krijgt ze binnenkort een nieuw nummer.

Reacties

25-08-2019 15:52:58 stora

Oudgediende



WMRindex: 16.158

OTindex: 1.999

Als ik zo'n nummer zou hebben dan zou ik melden aan die mensen, u bent nu bij het kastje en ik stuur u naar de muur

25-08-2019 16:04:44 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.184

OTindex: 42

Een tijd geleden een video op youtube gezien waarin iemand oproepen bedoeld voor dominos pizza binnenkreeg. Niet meer zeker of dat een echte fout was of of hij een of andere hack uitgevoerd had. Want de kerel trolt de bellers hard in zijn video en gedraagt zich ongepast door tegen ze te vloeken, schelden, en tekeer te gaan. Zoveel zo dat ik niet eens naar zijn video wil linken, (want van de klikken krijgt hij profijt).



Dus het kan blijkbaar gebeuren.

