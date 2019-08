Stiefoma dipt voeten meisje in kokend water, omdat ze ‘een slechte dag had’

Een dreumes kan haar voeten verliezen, nadat haar stiefoma ze in kokend water zette als straf, omdat ze een ‘slechte dag had’.

De 2-jarige Kaylee Robinson liep verschrikkelijke derdegraads brandwonden op en blaren vanaf haar enkels tot haar kleine tenen.

Het meisje is nog niet in staat om te lopen en heeft enorme pijn.



Brittany Smith uit Tennessee (VS), de moeder van Kaylee, zegt dat Jennifer Vaughn, 53, heeft toegegeven dat ze kokend water had gebruikt om het meisje te straffen.

Vaughn is aangeklaagd voor kindermishandeling en is ingesloten na het incident op 11 augustus in de woning van Brittany.

Zij is de moeder van Kyle Vaughn, de verloofde van Brittany.



Indien veroordeeld, kan de vrouw een vonnis krijgen van 15 – 80 jaar in de gevangenis.



Kaylee is intussen twee keer geopereerd, maar helaas heeft ze nog meer behandelingen nodig.

Haar huid herstelt zich niet zo snel zoals de artsen hoopten en het meisje heeft enorm veel pijn.



De bedoeling is om huid elders van haar lichaam te gebruiken om haar voeten te herstellen.

Reacties

26-08-2019 12:05:47 zekerlezen

"Zij is de moeder van Kyle Vaughn, de verloofde van Brittany."



Dat is toch de schoonoma, niet stiefoma? Verder heb ik nooit echt die stief- relaties begrepen. Er bestaat daar geen bloedrelatie, dus degene voelt in de meeste gevallen ook niks voor het kind.

26-08-2019 12:22:09 venzje

@zekerlezen :

Er bestaat daar geen bloedrelatie, dus degene voelt in de meeste gevallen ook niks voor het kind. QuoteEr bestaat daar geen bloedrelatie, dus degene voelt in de meeste gevallen ook niks voor het kind.

En er worden net zo goed eigen kinderen mishandeld als stiefkinderen. Uit het rapport Kindermishandeling 2010 van de Leidse universiteit en TNO: "Stiefkinderen zijn in deze NPM-2010 groep niet significant vaker betrokken bij mishandeling" Kul. Je hebt echt geen bloedband nodig om iets te voelen voor een kind.En er worden net zo goed eigen kinderen mishandeld als stiefkinderen. Uit het rapport Kindermishandeling 2010 van de Leidse universiteit en TNO: "Stiefkinderen zijn in deze NPM-2010 groep niet significant vaker betrokken bij mishandeling"

26-08-2019 12:34:13 allone

@venzje : @zekerlezen : idd, en geen enkel normaal mens verbrandt de voeten van een ander mens / 2-jarig kind. Dat behoort tot marteling.

26-08-2019 13:18:45 HoLaHu

Dan ben je toch ziek in je hoofd, als je dat een klein kindje aan kunt doen? Opsluiten en de sleutel weggooien..

26-08-2019 13:33:15 Cyberficial

S @HoLaHu : vergeet niet om dat beest eerst te douchen met kokend heet water.

