Roxeanne Hazes te grof voor radiostations, gaat 'Mama was een klootzak' herschrijven

Roxeanne Hazes gaat haar nummer 'Mama was een klootzak' opnieuw inzingen, maar dan wat netter. Bepaalde radiostations hadden moeite met de 'grove' tekst.



'Krijg toch allemaal de kolere, val voor mijn part allemaal dood', zo wenste Danny de Munk in zijn rol als Ciske de Rat ons allemaal cholera toe. 'Zo verdomd alleen' uit 1984 werd een nummer 1-hit en een favoriet in menig Amsterdamse karaokebar.



Anno 2019 zitten we blijkbaar wat minder te wachten op grof geschut. Meerdere radiozenders hebben aangegeven moeite te hebben met het nummer 'Mama was een klootzak' van Roxeanne Hazes. Dat vertelde de zangeres in een interview op Radio 2. Ze schreef het nummer speciaal voor haar zoontje Fender.



'Op zich vind ik het wel tof dat je gewoon een gecensureerde versie nodig hebt', aldus de dochter van wijlen André Hazes. 'Het klinkt heel erg popster-like, heel Amerikaans.' Ze gaat nu een aangepaste versie inzingen. 'Dan wordt het "Mama was een rotzak" of "een drama", ik weet het nog niet precies.'

Reacties

25-08-2019 08:01:11 De Paus

Het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u de HEERE uw God geeft.

25-08-2019 10:10:33 stora

Je bent wel een slechte artiest als je dat soort teksten moet gebruiken om aandacht te krijgen.

Ik hoop dat de dj's de verbeterde versie ook niet gaan draaien.

25-08-2019 11:05:13 botte bijl

@stora :

jij bent wreed. die arme meis is al voor haar leven getekend omdat iedereen weet wie haar vader/waarschijnlijk verwekker is

zij probeert dapper te voldoen aan de verwachtingen/eisen van de fans van haar vader, dan doet ze iets dat niet mag van de omroepen, en draait zich in allerlei bochten om het iedereen naar de zin te maken -een voor mij zeer herkenbaar vrouwenlot- en dan kom jij zo, sorry, maar



25-08-2019 11:09:14 stora

Ze kan best aardig zingen, maar neem dan een goede tekstschrijver in de arm en creeër wat leuks. @botte bijl , iedereen denkt altijd maar overal mee weg te komen.Ze kan best aardig zingen, maar neem dan een goede tekstschrijver in de arm en creeër wat leuks.

25-08-2019 11:14:36 botte bijl

@stora :

of ze dat kan betalen van de erfenis die de losbol van een vader haar heeft nagelaten

sorry, volg de roddelpers niet op de voet dus weet dat niet zo precies



enne, was het origineel echt zo errug, eigenlijk is het eerder moedig als een moeder zoveel zelfkritiek heeft dat zij zichzelf 'klootzak' noemt

dat woord hoor je in Nederland toch zeer regelmatig voor minder of ze dat kan betalen van de erfenis die de losbol van een vader haar heeft nagelatensorry, volg de roddelpers niet op de voet dus weet dat niet zo preciesenne, was het origineel echt zo errug, eigenlijk is het eerder moedig als een moeder zoveel zelfkritiek heeft dat zij zichzelf 'klootzak' noemtdat woord hoor je in Nederland toch zeer regelmatig voor minder

25-08-2019 11:29:00 zekerlezen

Iedereen moet wat om aan de bak te komen en niemand wil kritiek, dan heb je toestanden. Zelf vond ik die Roxanne maar ordinair maar, dat geldt in mijn optiek voor pak m beet 95% van alle artiesten. Dus dat is zeker niets om je om te schamen. Daarnaast kan Roxanne een godde mens zijn met een warme persoonlijkheid. Dat is wmb even belangrijk. En als ik uberhaupt iets koop, dan is dat omdat ik degende een fijne mens vind en succes gun.



Verder ken ik maar weinig over Roxanne de mens want ik volg het entertainmednieuws ook niet. Iemand hier noemt het blijkbaar roddel. Ver verwijderd daarvan zal het niet zijn.

25-08-2019 11:42:29 stora

Een deel van de rappers schijnen er ook een handje van te hebben om rare taal te bezigen.Iets van meiden slet te noemen. De jeugd vind het prachtig en met gevolg dat je dat overal hoort.Het is in ieder geval niet vrouwvriendelijk en mag van mij ook geband worden door de dj's. @botte bijl , er was ook ooit een lied waarin stevig gevloekt werd, ik heb geen idee van wie, maar die werd toen ook niet gedraaid.Een deel van de rappers schijnen er ook een handje van te hebben om rare taal te bezigen.Iets van meiden slet te noemen. De jeugd vind het prachtig en met gevolg dat je dat overal hoort.Het is in ieder geval niet vrouwvriendelijk en mag van mij ook geband worden door de dj's.

25-08-2019 11:48:46 zekerlezen

@stora : dat komt doordat onze cultuur gewelddadiger en gevaarlijker (en ook angstiger) is geworden en dan zoekt men een zondebok oftewel oorzaak voor vaak onverklaarbare ontwikkelingen. In dit geval denkt men dat het met de gebezigde taal te maken heeft, alhoewel vooral straattaal altijd even gewelddadig is gebleven. Zie ook de hetze tegen gewelddadige videogames.

25-08-2019 11:57:55 stora

@zekerlezen , en daarom vind ik het goed dat dj's daar tegen ageren en dat soort muziek niet draaien. Helaas dan dat je dat op internet wel volop kan vinden.

25-08-2019 12:02:36 zekerlezen

@stora : als het ene juist GEEN gevolg is van het andere, dan bestaat er ook geen verband en is zo'n ingrijpende maatregel onnodig en ineffectief. Verder ieder zijn mening.

