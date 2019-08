Woont Trump binnenkort op President Barack H. Obama Avenue?

Meer dan een kwart miljoen New Yorkers hebben een petitie getekend om een stuk van de beroemde Fifth Avenue aan de Trump Tower om te dopen tot President Barack H. Obama Avenue. Of dat werkelijk zal gebeuren, is maar de vraag. De stad New York ziet het verzoek niet zitten, meldt The New York Times.



Momenteel is Trump Tower – één van de zeven officiële woningen van de Amerikaanse president Trump – gevestigd aan de beroemde Fifth Avenue. Als de 290.000 ondertekenaars van een petitie hun zin krijgen, zou een stuk van de beroemde New Yorkse straat worden hernoemd naar President Barack H. Obama Avenue. Het is een publiek geheim dat president Trump, een Republikein, een bloedhekel heeft aan de voormalige president.



De petitie werd enkele maanden geleden als een grap opgestart door Elizabeth Rowin, een 56-jarige secretaresse uit Los Angeles die momenteel met haar man in New York verblijft. “Ik begrijp dat het een beetje flauw is en dat je het als trolling kan opvatten, maar ik denk dat echte New Yorkers wel te vinden zijn voor dit initiatief”, zegt ze.



De kans dat de straat voor Trump Tower van naam zal veranderen, is miniem. Dat blijkt uit een rondvraag van The New York Times bij het gemeentebestuur van New York.



“Dit voorstel is niet de beste manier om president Obama te huldigen”, verklaart gemeenteraadslid Corey Johnson, een Democraat. “De Obama’s waren het toppunt van klasse, toonden zich altijd dienstbaar voor de Verenigde Staten en hadden respect voor het Amerikaanse presidentschap. Dit is geen goede manier om de slechtste Amerikaanse president ooit een hak te zetten”, klinkt het verder.



Keith Powers, een ander gemeenteraadslid van de Democratische Partij, roept op om voorrang te geven aan belangrijkere zaken. “We mogen niet meedoen met de spelletjes van de Republikeinen maar de volgende Obama zoeken. En dan moeten we het Witte Huis veroveren”, klinkt het strijdlustig.

Reacties

22-08-2019 06:07:58 botte bijl

wedden dat het niet gebeurt

22-08-2019 07:41:45 zekerlezen

Zolang ze die gek maar snel uit het ambt wegwerken, vind ik het best,de rest is zeg maar bijzaak.

22-08-2019 10:59:05 allone

Dat Obama meer klasse had, daar ben ik het mee eens. Dat Trump de slechtste president is? Waarschijnlijk kun je dat pas achteraf beoordelen.. maar ik betwijfel het. Politiek betekent dus niet: het land zo goed mogelijk besturen.. maar: voortdurend met (tegen) elkaar vechtenDat Obama meer klasse had, daar ben ik het mee eens. Dat Trump de slechtste president is? Waarschijnlijk kun je dat pas achteraf beoordelen.. maar ik betwijfel het.

