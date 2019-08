Hondentrimmer geeft hond ongevraagd roze oren en groene wenkbrauwen

Het was de bedoeling dat hond Lola voor een uitgebreide behandeling naar de hondensalon zou gaan voor geknipte nagels, een getrimde vacht en een fris gebit. Maar het bezoek pakte anders uit dan gepland. De hond kwam thuis met groene wenkbrauwen en staart, en roze oren. Ook liep de hond een infectie op.



Baasje Graziella Puleo bracht haar hond Lola kort geleden naar een hondensalon in Lake Worth, Florida. Toen zij Lola negen uur later kwam ophalen, had de hond roze oren en groene wenkbrauwen. "Ik moest bijna huilen", vertelt Puleo aan de lokale krant The Palm Beach Post. De tanden van de hond waren niet gereinigd en de nagels niet geknipt.



In plaats daarvan waren de staart en de wenkbrauwen van de hond kaalgeschoren en de oren dus geverfd. "Waarschijnlijk waren de wenkbrauwen per ongeluk afgeschoren. Om de boel te redden, zijn er vervolgens nieuwe getekend met groene verf", zegt Puleo tegen Fox News. "Het lijkt alsof ze haar in een clown wilden veranderen."



Puleo zag al snel na het bezoek aan de hondensalon dat de huid tussen de poten van Lola rood was. De dierenarts constateerde vervolgens dat het om een infectie ging. De hond is daar inmiddels voor behandeld. "Maar de verf is nog niet uit de vacht gespoeld", schrijft Puleo op haar Facebookpagina.



Fox News schrijft dat de eigenaresse van de hondensalon het geld voor de behandeling heeft teruggegeven aan Puleo. Ze gaf aan dat zij soms honden verven "als zij het idee hebben dat er iets mist." De eigenaresse geeft toe dat het beter was geweest als de behandeling vooraf met Puleo was besproken.



Volgens Lola's baasje was de verfbehandeling een traumatische ervaring voor haar hond. "Ik hoop dat deze hondentrimmer haar lesje heeft geleerd en dat geen enkele hond daar meer zoveel pijn hoeft te lijden als Lola."

