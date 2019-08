Tienduizenden Britten zonder stroom na opblazen energiecentrale

In het Britse graafschap Oxfordshire hebben tienduizenden huishoudens even zonder elektriciteit gezeten, nadat een oude energiecentrale gecontroleerd tot ontploffing was gebracht.



De netbeheerder gaat ervan uit dat de stroomstoring werd veroorzaakte door de explosie. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht.



De oude kolencentrale van Didcot was voor veel Britten jarenlang een doorn in het oog, vanwege de zes torens en een schoorsteen die prominent in het landelijke gebied te zien waren. In 2003 belandde het complex nog op de derde plek van lelijkste locaties van Groot-Brittanniƫ van het magazine Country Life.



De centrale was sinds 2013 niet meer in gebruik, maar de sloop liet op zich wachten. In 2016 werden plannen ervoor uitgesteld toen een deel van het gebouw instortte en vier sloop-medewerkers daarbij omkwamen.

Niet goed gepland allemaal als zoiets kan. Iemand heeft steken laten vallen of zijn huiswerk niet goed gedaan. Wellicht kunnen ze hier leer uit trekken.

vooral triest voor de vier sloopmedewerkers die omkwamen - en hun familie.

@zekerlezen : Waarschijnlijk dat huiswerk. Lijkt erop dat het geheel nog niet compleet was afgekoppeld.

