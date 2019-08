Amerikaanse met 'nierstenen' blijkt hoogzwanger van drieling

Ervan uitgaan dat je klachten voortkomen uit nierstenen, en er dan achter komen dat je 34 weken zwanger bent en al vier centimeter ontsluiting hebt. Zwanger van drie baby’s, welteverstaan. Het overkwam een vrouw uit South Dakota (VS) afgelopen week.



Danette Glitz kreeg de verrassende boodschap toen ze het ziekenhuis bezocht voor haar pijn. Het bleek om weeën te gaan. ''Ik had enorm veel pijn en kon thuis alleen nog maar in bed liggen. In het verleden heb ik nierstenen gehad. Daar leek het op, maar dit voelde nog wel een stuk heftiger dan toen'', zegt ze tegen de lokale tv-zender Kota TV.



Bij de spoedeisende hulp werd een urinetest gedaan. Danette bleek zwanger, uit de echo bleek dat ze al in de eindfase zat. En de echoscopiste hoorde twee hartslagen. Na onderzoek bleek een keizersnee de route waarop de baby’s ter wereld gingen komen.



De moeder zag het totaal niet aankomen. ''Ik ben niet misselijk geweest en ik heb ze geen moment gevoeld.''



De dokter hield de ouders, die al twee kinderen hadden, op de hoogte van de vorderingen. ''Baby A is een jongen. Baby B is een meisje.'' Om vervolgens om een extra deken te vragen, want hij kwam nog een derde baby tegen. De vader van de drieling kon niet geloven wat hij te horen kreeg en zei tegen de dokter dat het terug moest, omdat hij had gezegd dat het er twee zouden zijn.



Blaze, Gypsy en Nikki wogen ieder vier pond en moesten deze week nog in het ziekenhuis blijven om gecontroleerd te worden. Vrienden van de ouders die opeens voor vijf kinderen moeten zorgen, hebben een crowdfunding opgezet waar, op het moment van schrijven, bijna 800 euro is opgehaald.

Je hoort dat wel vaker dat iemand niets voelt als ze zwanger zijn.

Lijkt me toch vreemd als je wel 3 kinderen meesjeuld de hele dag.

Na de tweede zei de chirurg:"zuster, doe gauw de lamp uit, ze komen op het licht af!"

