Door kinderen gezaaide bloemenzee kaalgemaaid

Leerlingen van basisschool De Verrekijker in Amstenrade hadden wilde bloemen ingezaaid, speciaal voor de bijen. Maar die bloemen zijn nu weggemaaid.



De berm langs de Allee ziet er nu kaal uit, meldt ZO-NWS.



Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de kaalslag. Het IVN Beekdaelen had samen met de leerlingen een mengsel van wilde bloemen ingezaaid. Dat deden ze om een leefgebied te creëren in het Amstenraadse landschap voor bijen, vlinders en andere insecten. Eerder deze zomer werd in overleg met de gemeente de berm nog onderhouden om te voorkomen dat het wandelpad zou overwoekeren.



Er wordt onderzocht wie verantwoordelijk is voor de maaiwerkzaamheden.

T S Als het de gemeente is welkd de berm daar onderhoudt....



Dan zal het wel een burger zijn geweest welk met een grasmaaier hlemaal daar naar toe is gelopen en het heeft weggemaaid....

@HHWB : Uiteraard. Elke weldenkende burger zou onder deze omstandigheden onmiddellijk naar de grasmaaier grijpen

