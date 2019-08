17-08-2019 20:06:13

Nou, ikhad toch mooi een flinke greep in die tas gedaan voordat ik de politie belde. Tenslotte weten die inbrekers toch niet hoeveel geld ze precies in de haast in die tas hebben gestopt en de man waar ze het geld hebben gestolen had natuurlijk veel "zwart" geld, dus die is allang blij dat hij nog een gedeelte terug krijgt. Veel zal het niet zijn, want onze politie kennende, gaan die ook nog een greep in die tas doen natuurlijk. En dan gaan we natuurlijk allemaal aanstaande zondag weer naar de Rooms-Katholieke kerk om daar heel vroom psalmen te gaan zingen en niet te vergeten, om wat geld in het kerkenzakje te stoppen.