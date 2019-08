Romantische zoektocht van supermarktzanger eindigt in mineur

UTRECHT - "Mag ik nog een keer voor je zingen?" Met die vraag zocht een anonieme zanger naar een vrouw in groene jurk en zwarte laarzen. De zoetgevooisde man zag de vrouw in een supermarkt op de Damstraat terwijl hij een liedje zong bij de fruitafdeling. Hij was zo onder de indruk dat hij nog wel een keer voor haar wilde zingen.



Rond de supermarkt plakt de zanger affiches op in de hoop dat hij de vrouw nog eens kan zien. De man is vermoedelijk niet Nederlands, de tekst op zijn biljet is in het Engels. "Je hoeft niet nog een keer de groene jurk en zwarte laarzen aan te doen: ik herken je toch wel", schrijft de Don Juan in de dop.



Hij stelt een aantal momenten voor dat hij op haar wacht: in dezelfde supermarkt, bij dezelfde fruitafdeling. Het bericht wordt afgesloten met de naam van zijn Instagramaccount: SingerofAHDamstraat.



Helaas voor de supermarktzanger heeft deze zoektocht geen vrolijk eind. In een verklaring op zijn Instagramaccount laat de zanger weten de vrouw dan wel gevonden te hebben, maar ze heeft niet geantwoord op zijn berichtjes. Sterker nog: ze heeft hem geblokkeerd.



De zanger toont zich een waardig verliezer in de liefde: hij schrijft de keuze van de vrouw te respecteren en bedankt iedereen die hem heeft bijgestaan in zijn zoektocht.

Reacties

