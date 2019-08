Man overlijdt in Californië na taco-eetwedstrijd

Een 41-jarige man is in Californië overleden nadat hij had deelgenomen aan een taco-eetwedstrijd. De wedstrijd werd gehouden tijdens een honkbalwedstrijd tussen de Memphis Redbirds en de Fresno Grizzlies in de plaats Fresno.



Volgens lokale media stortte hij tijdens de wedstrijd in elkaar. Hij is ter plaatse nog gereanimeerd, maar overleed uiteindelijk in het ziekenhuis. Over een mogelijke doodsoorzaak werden geen mededelingen gedaan in afwachting van de lijkschouwing. De eetwedstrijd werd in de derde inning gehouden. De directeur van de Fresno Grizzlies reageert in een verklaring geschokt. Hij zegt dat de veiligheid van de fans altijd de eerste prioriteit is bij de club.



Aankomende zaterdag stond bij de club eigenlijk het wereldkampioenschap taco's eten op het programma, maar dat gaat naar aanleiding van het dodelijke incident niet door. De amateurwedstrijd die de 41-jarige man fataal werd, was bedoeld als opwarmertje voor het grote evenement op zaterdag.



Er zijn in Amerika meer gevallen van mensen die zijn overleden tijdens eetwedstrijden. Een 20-jarige student stierf tijdens het eten van ‘zo veel mogelijk pannenkoeken', terwijl een voormalig profbokser zich met fatale gevolgen verslikte tijdens een croissant-eetwedstrijd.

Reacties

18-08-2019 20:16:37 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.063

OTindex: 41

Ik zag dit al aankomen. Viel mij op hoe ransigben ongezond dit soort activiteiten zijn, vroegere artikelen gingen over hotdogs, hamburgers, zelfs insecten en nu dit.



Hats off to Darwin.

18-08-2019 20:20:56 zekerlezen

Erelid

WMRindex: 1.063

OTindex: 41

"De directeur van de Fresno Grizzlies reageert in een verklaring geschokt. ".



Natuurlijk geschokt. Wie gelooft die bullshit nog. Zolang het de grote poen binnen brengt en het een publiekstrekker blijft zal deze schijnheilige zonder aarzelen de eerstvolgende wedstrijd organiseren. Nu nog even doen alsof zijn neus bloedt.

