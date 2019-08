Stijgende avocadoprijzen leiden in LA tot valse guacamole

De prijs voor een krat avocado’s in de Amerikaanse stad Los Angeles is de laatste maanden sterk gestegen. Dat heeft creatieve restaurantuitbaters stiekem doen grijpen naar een alternatief voor hun guacamole. De ‘valse’ guacamole is gemaakt van zomerpompoen en zou heel sterk op het origineel lijken.



Let goed op als je momenteel in Los Angeles rondloopt en zin hebt in een lekker portie guacamole met nachos. Het zou zomaar kunnen dat het groene goedje dat je voorgeschoteld krijgt niet op basis van avocado’s gemaakt is, hoewel dat wel zo op de kaart staat. De prijs voor een krat van de vruchten is door de slechte oogste vermenigvuldigt. Daarom maken sommige restaurants stiekem calabacitas, een ‘valse’ guacamole die heel wat mensen zou kunnen misleiden.



Calabacitas is een Mexicaanse zomerse salade op basis van zomerpompoen. Die pompoen heeft veel weg van een courgette. Als je de groente mixt en er de juiste kruiden aan toevoegt, kan je de guacamole van een klassiek tacorestaurant benaderen. “Het lijkt en proeft angstaanjagend gelijkaardig aan de guacamole die iedereen kent”, vertelt Carlos Thome, eigenaar van El Tepeyac, aan ABC 7.



De prijsstijging baart Thome ook zorgen. In mei betaalde hij voor een krat avocado’s nog 30 dollar, of net iets minder dan 27 euro. Nu is de prijs al gestegen naar meer dan 60 euro. De dure vruchten zijn een gevolg van de hittegolf die de streek rond Los Angeles teisterde in juli. Het jaar tussen juli 2018 en vorige maand was ook het tweede warmste dat daar ooit werd gemeten. “En wij zijn bekend om onze grote porties. Daarom moet ik soms de mensen teleurstellen en hen melden dat we geen avocado’s in huis hebben”, aldus Thome.



Toch weigert de restaurantuitbater om valse guacamole te serveren aan zijn klanten. “Ik heb het eens uitgeprobeerd en vond geen enkel recept dat de smaak gaf die ik zocht. En als ik het zelf niet lekker vind, zal ik het niet op de kaart zetten in mijn restaurant.” Gelukkig voor Thome zijn in september de Mexicaanse avocado’s rijp en zal de prijs weer zakken.

