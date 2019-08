Een sinkhole, wat is dat?

Auto's en huizen die door de gulzige grond worden verzwolgen. Het zijn beelden die horen bij een sinkhole. Zaterdagavond kreeg de Iepenlaan in Zuidlaren met een minivariant van dit fenomeen te maken. Maar wat is een sinkhole nu precies? Annemoreen Ooms van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) geeft antwoord.

"Een sinkhole, ook wel een verdwijngat genoemd, is een verschijnsel dat veel in Amerika voorkomt. In Zuidlaren is de schade ontstaan door een gesprongen waterleiding. Dan komt er een enorme hoeveelheid water onder hoge druk vrij en dat bijt zich door de ondergrond heen", legt Ooms uit. "Daardoor verzakt de bodem en ontstaat er een flink gat. Door de opwaartse druk van het water kunnen de tegels in het trottoir gewoon blijven liggen, terwijl het zand onder die tegels is weggespoeld."



In Zuidlaren ontstond een gat van vier meter breed. "Onze monteurs hebben hekken om het gat heen gezet zodat er geen ongelukken kunnen gebeuren. Vooral in het donker is het toch oppassen geblazen", weet Ooms. "Ik las op internet over een dergelijk voorval in Rotterdam waarbij een hele auto in het gat verdwenen was. Gelukkig is hier niets mis gegaan."



Deze week komen de stratenmakers langs voor reparaties aan de beschadigde Iepenlaan. "Maar het is daar nog een hele natte boel, dus ze moeten het eerst goed laten drogen voordat ze er zand in kunnen storten om de tegels te kunnen leggen", aldus Ooms.

