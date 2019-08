Dit plastic kun je eten

Plasticvervuiling is een groot probleem, maar gelukkig komen er steeds meer innovatieve (eetbare) oplossingen!



Er is geen plek meer ter wereld plasticvrij. Zelfs in de diepzee op 11 kilometer diepte is er plastic te vinden. Gelukkig besluiten steeds meer mensen, bedrijven en overheden iets aan het plasticprobleem te doen. Eerder schreven we al over Nederlanders die strijden tegen plasticvervuiling en over zeewier als duurzame grondstof voor plastic. Maar nu is er wel een heel bijzonder alternatief voor plastic ontwikkeld: eetbare wikkels gemaakt van bier.



De Amerikaanse Lori Goff van UnPlastic heeft in het BlueCity Lab een methode ontwikkeld om een plastic-achtig materiaal te maken van de reststromen van bier. Lori kwam op dit idee nadat ze zag hoeveel water er wordt weggegooid bij de productie van bier. Om één liter bier te brouwen heb je namelijk zeven liter drinkwater nodig en de zes liter die overblijft wordt meestal weggegooid.



Door de reststromen een bepaald fermentatieproces te laten ondergaan onstaat er een eetbaar materiaal dat perfect als alternatief voor single-use plastics gebruikt kan worden. Het zorgt er ook nog eens voor dat restromen nuttig worden gebruikt. Een mooi voorbeeld van circulair ondernemen dus.



Lori is gevestigd in BlueCity, een broedplaats voor innovatieve bedrijven die hun reststromen aan elkaar koppelen. Op deze manier kan er circulair worden ondernomen, waardoor er geen, of zo min mogelijk, restmateriaal overblijft. Nadat haar studie biotechnologie in de VS verhuisde Lori voor de liefde naar Nederland. In Rotterdam kreeg ze een plek in het BlueCity Lab en nam contact op met VET & LAZY, de bierbrouwerij die ook in het pand is gevestigd. Na wat experimenten met de restromen van de bierbrouwerij ontwikkelde ze haar eerste duurzame toepassing van het plastic-achtige materiaal.



Lori's eerste toepassing van haar eetbare materiaal zijn de UnPlastic snoepwikkels, maar volgens de uitvinder zijn er nog veel meer toepassingen mogelijk. Ze is nu hard bezig om ervoor te zorgen dat grote supermarktketens single-use plastic gaan vervangen door haar duurzame alternatief. De wikkels van UnPlastic zijn vegan-friendly en ook nog eens gezond. Ze bevatten namelijk weinig calorieën, maar wel heel veel vezels. Als dat geen win-win situatie is?

Reacties

17-08-2019 06:41:43 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.833

OTindex: 71.217

En dan? heb je dan een extra wikkel nodig om om het eetbare plastic heen te doen, zodat dat schoon blijft?

17-08-2019 08:52:35 Emmo

Stamgast



WMRindex: 40.550

OTindex: 21.305

@allone : Als het eetbaar is, dan is het ook biologisch afbreekbaar. Je kunt het dus zonder gewetensbezwaar achter je kont laten slingeren.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: