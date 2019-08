Bussumse hobbyarcheoloog stuit op middeleeuwse munt

BUSSUM - Als je met een metaaldetector op pad gaat, vinden de meeste mensen schroefjes of ander metaalafval. Bussumer Mark Eijbers niet. De hobby-archeoloog graaft met regelmaat de ene na de andere bijzonder vondst uit de Gooise grond. Zijn nieuwste topstuk is een zilveren munt uit de vroege middeleeuwen.Het gevonden muntje is een zogeheten 'sceatta' en komt uit de jaren 695 tot 710, de regeerperiode van de Friese koning Radboud. Waar het precies gevonden is, wil archeologievereniging AWN Naerdincklant niet zeggen.Het muntje is nog wat kleiner dan ons muntje van één eurocent en heeft ook geen grote financiële waarde. Tenminste, nu niet. Destijds was het muntje een dagloon.De historische en wetenschappelijke waarde nu is des te groter. Het is slechts het derde muntje van dit type dat ooit in 't Gooi gevonden is. Het muntje bewijst nogmaals dat er in vrijwel heel het Gooi mensen hebben gewoond in de Middeleeuwen. Dat gegeven is nog niet heel lang bekend.Mark Eijbers graaft wel vaker bijzondere vondsten op. Een paar jaar geleden vond hij een fragment van een gouden Vikingring. Die heeft hij geschonken aan het Vikingmuseum 'Dorestad' in Wijk bij Duurstede. Waar dit historische muntje naar toe gaat, is nog niet bekend.