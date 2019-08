Vrouw puft weeën weg in cel

AALSMEER - Een zwangere vrouw heeft op de dag van haar bevalling een bijzondere route naar het ziekenhuis afgelegd. Net toen ze langs het politiebureau in Aalsmeer liep, begonnen haar weeën. Een agent die het zag gebeuren, twijfelde niet en bood de vrouw mentale steun en een 'comfortabele' plek op een bankje in een cel.



De weeën volgden elkaar op dat moment zo snel op, dat haast geboden was. Agenten bestelden een ambulance, en gingen op zoek naar een verloskundige. Dat laatste bleek allesbehalve eenvoudig, want door drukte bij nabijgelegen praktijken, waren alle verloskundigen bezet.



Daarop werd besloten de vrouw zo snel mogelijk en onder politiebegeleiding naar het Amstelland Ziekenhuis te brengen. Ondertussen werd de aanstaande vader ingelicht, zodat ook hij zich op tijd in de verloskamer van het Amstelveense ziekenhuis kon melden.



Binnen een half uur na aankomst, werd er een 'gezonde kleine man' geboren', schrijft de politie op Facebook. "Onze collega's zijn later in de middag langs het ziekenhuis gegaan om een cadeautje te brengen. Zal er een nieuwe collega geboren zijn?"

Reacties

11-08-2019 22:16:35 zekerlezen

Senior lid

WMRindex: 979

OTindex: 41

Dat verhaal baarde dus achteraf geen zorgen.

11-08-2019 22:18:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.449

OTindex: 71.681

Waarom eerst die omweg naar die cel en niet gelijk naar daar waar ze wezen moest?

11-08-2019 22:19:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.449

OTindex: 71.681

@zekerlezen : Nou... Het scheelde maar weinig of er had een celdeling plaatsgevonden!

