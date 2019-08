Racesessie Race Against Cancer afgelast wegens geluidstekort op TT-circuit: Deze zieke kindjes zijn zó teleurgesteld

Een dikke domper voor de honderden kinderen op de Race Against Cancer dag. De laatste ronde op het TT-circuit met de coureurs en de mooie bolides moest worden afgelast wegens de hoeveelheid geluid.



“Er zijn afspraken tussen het TT-circuit en de Provincie Drenthe over de hoeveelheid geluid die op een dag mag worden gemaakt. Ons geluid was gewoon op”, vertelt een van de bestuursleden van de stichting.



De dag, die jaarlijks wordt gehouden, beleefde vandaag de 15e editie. Het is al eerder voorgekomen dat een van de racesessies moest worden geannuleerd. “We zijn bij de provincie geweest en ook bij de Raad van State met de vraag of ze dit niet eenmalig door de vingers kunnen zien. Dat kan niet. Het is jammer dat het zo moet gaan en we balen als een stekker. Het is sneu en erg vervelend voor de kinderen die nog een ronde mochten rijden. Gelukkig hebben we wel een geweldige dag gehad.”



Als er was doorgereden, riskeert het circuit zelfs de TT. “En wij onze circuitdag. Er zijn gewoon strenge regels en daar moeten we ons aan houden.”



Ramona Zwaagstra uit Kerkenveld en Hilda Blanke uit De Wijk reden woensdag meerdere kinderen rond op het circuit in hun Mercedessen. Ramona is geschrokken van de afgelasting. “Alle auto’s waren al klaargezet in rijen toen we hoorden dat het niet kon doorgaan. Je had die gezichtjes van die kinderen moeten zien, die waren zo teleurgesteld. Enkelen huilden zelfs. Dat raakte me diep. Sommigen van hen waren zo ziek, die maken de volgende circuitdag niet meer mee. Het laatste wat we kunnen doen is ze dan nog een ronde rijden over het circuit toch?”



Als het ’s avonds of ’s nachts was geweest, was het een ander verhaal, vindt Ramona. “Maar dit was op klaarlichte dag. Wie gaat hier nou over klagen? Dit kunnen ze toch wel een keer door de vingers zien?”



Stichting Against Cancer gaat volgend jaar kijken hoe ze deze situatie kunnen voorkomen. “Er rijden veel auto’s mee, waaronder ook veel vrachtwagens. Misschien moeten sommige coureurs wat minder hard het gaspedaal intrappen en moeten de truckers op bepaalde momenten niet toeteren.”

