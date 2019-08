Man verliest pokerspel en laat zijn vrouw verkracht worden

Een Indiër heeft twee mannen toestemming gegeven om zijn vrouw te verkrachten nadat hij verloren had bij een spelletje poker.



De feiten speelden zich af bij de man thuis in de Indiase stad Jaunpur. Zijn vriend Arun en neef Anil kwamen wel vaker langs om te pokeren. Deze keer zette de man zijn vrouw in. Hij verloor het pokerspel en hield zich aan zijn woord. Hij liet zijn vrouw verkrachten door de twee mannen.



Achteraf vluchtte de vrouw naar het huis van haar oom. De man volgde haar en vroeg haar om vergiffenis. Hij zei hij dat hij een fout had gemaakt. De vrouw vroeg aan de man om haar thuis af te zetten.



Op de terugweg stopte hij en liet hij de mannen opnieuw hun gang gaan met de vrouw. Daarop ging ze naar de politie en klaagde ze hem aan. Er is geen verdere informatie over het proces.

Reacties

08-08-2019 15:23:20 GMVersluis

Oudgediende



WMRindex: 501

OTindex: 9.558

!!



Lekkere vriend en neef ook.

en die vent.......

Juist om te!!Lekkere vriend en neef ook.en die vent.......

08-08-2019 15:24:12 merlinswit

Oudgediende



WMRindex: 4.298

OTindex: 2.926

Dan ben je als echtgenoot echt laag gezonken. Hij mag dan echt genoten hebben van het spelletje. en de andere mannen echt genoten hebben van zijn vrouw. Zij heeft en trauma voor het leven.

Wat een waardeloos tuig , die vent, neef en 'vriend'. Hopelijk gaan straks een aantal mannen echt genieten van het trio.

08-08-2019 15:32:47 Sjaak

Moderator



WMRindex: 18.879

OTindex: 34.876

Er komt maar bar weinig goed nieuws uit India. Ik zal er nooit naartoe gaan.

08-08-2019 16:10:12 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.394

OTindex: 71.530

Ze hebben toch wel héél aparte ideeën over hoe met vrouwen om te gaan.

Als je daar als bruid niet in brand gestoken wordt, krijg je zoiets.

Nee, mijn land zou het ook niet zijn om te bezoeken.

08-08-2019 16:53:29 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.754

OTindex: 71.034





@Sjaak : Laatste edit 08-08-2019 16:53 Dit verhaal komt me bekend voor: In de Mahabharat verliezen de Pandava's, vijf broers, in het dobbelspel al hun bezit, alles inclusief hun echtgenote. Alleen werd zij niet verkracht ... @Mamsie : waarschijnlijk denken een heleboel buitenlanders zo ook over Nederland: geen land om te bezoeken met al die seks en al die drugs en al die home's en al die.... vul maar in, alles wat slechts komt altijd in het nieuws.

08-08-2019 16:57:07 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 34.394

OTindex: 71.530

@allone : Nou, dan blijven ze toch lekker weg, die buitenlanders. Het is hier al vol genoeg!

08-08-2019 17:01:51 allone

Oudgediende



WMRindex: 38.754

OTindex: 71.034



Het ging er mij alleen maar om dat je een land niet kunt beoordelen naar aanleiding van zijn criminelen.. @Mamsie : oh, van mij hoeven ze ook niet te komenHet ging er mij alleen maar om dat je een land niet kunt beoordelen naar aanleiding van zijn criminelen..

