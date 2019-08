Zeer waarschijnlijk leven op de maan na crash Israëlische sonde

De kans is groot dat er na de crash van de Israëlische sonde afgelopen april nu leven is op de maan. Er waren namelijk beerdiertjes aan boord en die overleven bijna alles.Je denkt misschien: een crash op de maan dat overleeft toch niks en niemand? Maar beerdiertjes kunnen heel veel aan, zelfs het dodelijke vacuüm van de ruimte. Beerdiertjes zijn meercellige dieren van amper een millimeter groot.De Beresheet-sonde had tijdens de mislukte landing een paar duizend beerdiertjes aan boord namens de Arch Mission Foundation. De Amerikaanse organisatie heeft als doel om een soort van tweede planeet Aarde te vinden. "Onze lading is mogelijk het enige wat de missie heeft overleefd", zegt oprichter Nova Spivack bij Wired.Op deze aarde kom je beerdiertjes overal tegen: in de snikhete woestijn, op zuurstofarme bergtoppen en zelfs in het ijskoude water ónder het ijs van de Zuidpool. Een onderzoeker claimt zelfs dat de diertjes die hij in helium invroor en op 149 graden Celsius kookte, dat allemaal overleefden.De beerdiertjes overleven zo veel verschrikkelijke dingen door een bijzondere eigenschap. Ze kunnen namelijk bijna al het water in hun lichaam uitscheiden en dan hun stofwisseling zo goed als stil leggen. Wat allemaal erg helpt als je in een omgeving bent die normaal dodelijk voor je is. In 2007 overleefde een groep beerdiertjes zelfs tien dagen in de ruimte, aan boord van de FOTON-M3-missie uitgevoerd door de Europese Ruimtevaartorganisatie.Dat de organismen de crash op de maan overleefd hebben, vindt ook astrobioloog Lukasz Kaczmarek van de Mickiewicz University in het Poolse Poznań geen gekke gedachte. Hij is gespecialiseerd in beerdiertjes. "Ze kunnen een druk overleven die vergelijkbaar is met een astroïde die op aarde neerkomt. Dus een kleine crash als dit is niks voor ze. Op de maan kunnen ze nog jaren overleven", vertelt hij volgens The Guardian.Langer dan dat ziet Kaczmarek niet zo snel gebeuren. "Ze kunnen de maan niet koloniseren omdat er geen atmosfeer en vloeibaar water is. Maar de kans bestaat zeker dat als je ze terug naar aarde brengt en ze water geeft, ze nog steeds leven."Hij heeft nog één ander bizar feitje over de dieren paraat: "Het lijkt erop dat een beerdiertje van een maand oud dat zich in zijn beschermde staat bevindt en na tien jaar weer actief wordt, dan dezelfde biologische leeftijd heeft als tien jaar eerder. Het is echt heel bijzonder."Hij sluit niet uit dat deze eigenschap, mits nader onderzocht, de mensheid nog kan helpen als we verder de ruimte in willen reizen.