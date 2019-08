Amerikaanse man gooit per abuis zijn spaargeld in afvalcontainer

Recycleren is een goede zaak, maar blijkbaar niet zonder risico. Zo ook voor een Amerikaanse man die een gevulde schoenendoos in een afvalbak gooide. Hij besefte iets te laat dat de doos gevuld was met zijn spaargeld, zo’n 20.500 euro.



In paniek belde hij naar het afvalverwerkingsbedrijf, maar daar kon men hem niet garanderen dat de schoenendoos nog zou teruggevonden worden.



“Je mag niet vergeten dat we hier iedere dag een massa aan materiaal ophalen. Om daartussen iets terug te vinden, dat is zoals zoeken naar een naald in een hooiberg. Zeker in dit geval, omdat de betreffende vuilniswagen al leeg gemaakt was en de inhoud op weg was naar een recyclagecentrum, waar er onmiddellijk verder gesorteerd was”, aldus Linda Wise, general manager van een van de afdelingen van afvalverwerkingsbedrijf Recology.



“Omdat nochtans niet alle inhoud van de verschillende trucks die in het recyclagepark aankomen, verdeeld was, vroegen we de medewerkers om toch een oogje in het zeil te houden voor de schoenendoos. Met succes, want de volgende ochtend verscheen de doos op een loopband en werd die opgemerkt door een attente medewerker.”



“Uiteindelijk kon 22.940 dollar gerecupereerd worden. 320 dollar is verloren gegaan in het hele proces”, aldus nog Wise. Volgens haar was de man uit de staat Oregon extatisch toen hij op de hoogte gebracht werd van de vondst. Hij is intussen zijn geld komen ophalen.

Reacties

07-08-2019 23:36:25 Mamsie











Geen idee!

O, dan kan ie weg. Hop de kliko in! Wat zit er in deze schoenendoos?Geen idee!O, dan kan ie weg. Hop de kliko in!

08-08-2019 00:32:18 HoLaHu









@Mamsie : Ja, zoiets had ik ook...Je weet toch potverdorie wel in welke schoenendoos je je spaargeld bewaard? Als het nou een paar honderd euro of dollars is, okee...maar ruim 20.000 euro/dollars?? Dan koester je die schoenendoos toch?

