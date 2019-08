Groene politiek: Duitse deelstaat kapt bos voor windmolens

Burgers en burgemeesters rond het befaamde Reinhardswald in Noord-Hessen zijn beslist niet tegen groene energie. Wel zijn ze boos over de plannen om in dit ‘sprookjesbos van de gebroeders Grimm’ twintig windmolens van elk 241 meter hoog te plaatsen.Ze hebben het spel slim gespeeld, zegt Klaus Becker, die zich namens de actiegroep Aktionsbündnis Märchenland inzet voor behoud van het Reinhardswald, met 20.000 hectare het grootste aaneengesloten bos van Hessen in het hart van Duitsland. Eerst hebben ze overal in Hessen gebieden aangewezen – waaronder het Reinhardswald – waar in de toekomst ‘mogelijk’ windmolenparken kunnen komen. ‘Een officieel besluit was dat nog helemaal niet. Maar wie in de jaren erna kritiek leverde op de geplande molens in het bos, kreeg te horen: “Maar dat hebben we destijds toch besloten?”’Volgend jaar wordt, als de bestuurders hun zin krijgen, begonnen met het kappen van zeker honderdduizend bomen. Daarna worden de windmolens gebouwd, op de hoogste punten in het woud.Want daar waait nu eenmaal de meeste wind, zegt het consortium dat het windpark aanlegt. En de deelstaatregering, een coalitie van de christen-democratische CDU en de Groenen, hebben afgesproken dat 2 procent van het totale landoppervlakte in Hessen wordt vrijgemaakt voor windmolens. Allemaal onderdeel van de Duitse Energiewende, zodat Duitsland zonder kernenergie en bruinkool van energie wordt voorzien.Maar in het noorden van Hessen groeit het verzet tegen het windmolenpark, dat volgens tegenstanders catastrofaal is voor het unieke natuurgebied waar volgens de overlevering verschillende sprookjes van Jacob en Wilhelm Grimm zijn gesitueerd.