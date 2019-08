Moeder en dochter verzetten zich bij aanhouding in McDrive en bekogelen agenten met eten

Een 35-jarige vrouw is zaterdagochtend in de McDrive in Oldenzaal aangehouden. De Ootmarsumse reed onder invloed van alcohol en moest haar rijbewijs inleveren. De vrouw en haar dochter verzetten zich bij de aanhouding en bekogelden de agenten met eten en drinken.De auto waar de vrouw in reed stond op naam van een persoon die al twee jaar is overleden. Vlak voor zij de McDrive inreed, viel de wagen daarom op.Toen de politie de bestuurster op het feit wees dat de auto nog op naam van een overleden persoon stond, kregen de agenten het vermoeden dat de automobiliste onder invloed van drank was. De vrouw probeerde vervolgens de ademtest te saboteren, maar na meerdere pogingen bleek dat zij inderdaad te veel had gedronken.Omdat de vrouw niet voor verder onderzoek mee naar het bureau wilde, verzette zij zich. Ook haar minderjarige dochter, die in de auto zat, wilde niet dat haar moeder werd meegenomen en bekogelde de agenten met een milkshake, waarna de rest van de bestelling volgde.Uiteindelijk zijn zowel moeder als dochter naar het bureau meegenomen. Op het bureau blies de moeder 675 ugl, het alcoholgehalte mag niet hoger zijn dan 220 ugl. Zij moet zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.De dochter kreeg proces-verbaal voor baldadigheid, zij wordt doorverwezen naar Halt. Meldpunt Veilig Thuis is in kennis gesteld omdat de politie het gedrag van de vrouw 'onverantwoord' vond.