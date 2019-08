Wie heeft de N33 te koop gezet?

Wie zaterdagochtend over de N33 reed heeft het misschien kunnen zien: twee tekoopborden. Eén bord stond in de middenberm en de ander langs de zijkant van de weg. Rijkswaterstaat vond de borden en heeft ze inmiddels weggehaald.Wie de borden geplaatst heeft en wanneer dat precies gebeurde, is nog onbekend.